Consell vive su Navidad más espectacular con el mercado navideño más grande de su historia

Este sábado 13 de diciembre, las calles del centro de Consell acogerán la edición más espectacular del Mercado de Navidad, un evento que marca un hito en las celebraciones navideñas del municipio. Con casi 60 artesanos, actuaciones, actividades y una oferta cultural inédita, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por convertir Consell en un destino turístico de Navidad de referencia en Mallorca.

Este año, las celebraciones se extienden del 5 de diciembre al 5 de enero, con un mes completo de actividades pensadas para todas las edades: talleres, propuestas culturales, feria, espectáculos, una renovada iluminación navideña y una dedicación especial a la Cabalgata de Reyes del 5 de enero.

El Mercado de Navidad más grande jamás celebrado en Consell

El mercado se celebrará de 16:00 a 21:00 horas en el centro del municipio, con la Plaza Mayor como epicentro. La jornada contará con una programación ampliada como nunca antes:

Cerca de 60 artesanos y comercios locales

Atracciones infantiles y un gran carrusel

Fotocall mágico y decoración renovada

Visita de Papá Noel

Actuaciones en directo

Food trucks y espacios gastronómicos

Talleres y actividades familiares

Además, los visitantes podrán disfrutar de dos belenes tradicionales: el Belén de Biel Crespí y el Belén de la Iglesia Parroquial.

Un pueblo volcado en la Navidad

La regidora de Fiestas, Lina Olmo, anima a residentes y visitantes a descubrir la Navidad en Consell, destacando la apuesta del municipio por ampliar el Mercado de Navidad y la programación durante todo diciembre.

El alcalde de Consell, Andreu Isern, subraya que este año, coincidiendo con el centenario de la independencia municipal, se están celebrando las fiestas de Navidad más especiales de los últimos años.

El Ayuntamiento destaca la colaboración de las asociaciones del municipio y recuerda que el programa completo de actividades puede consultarse en visitconsell.com.

El fenómeno del momento: Reial Campament Mallorca

Consell acogerá por primera vez en Mallorca el Reial Campament Mallorca, el campamento oficial de los Reyes Magos de Oriente. En solo 48 horas se vendieron más de 1.000 entradas. El evento se celebrará los días 3 y 4 de enero en el área recreativa del municipio y espera atraer a miles de visitantes de toda Mallorca.