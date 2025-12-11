Baleares rescata su patrimonio del almendro: el Govern sanea más del 70% de las variedades infectadas por Xylella

El Govern ha logrado un hito clave en la preservación del patrimonio agrario insular: más del 70 % de las variedades locales de almendro afectadas por la bacteria Xylella fastidiosa han sido saneadas y hoy se conservan libres de infección en un invernadero de bioseguridad de la conselleria de Agricultura. La jefa de sección del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP), Carme Garau, detalla que gracias al trabajo científico y técnico realizado durante estos últimos cuatro años se ha logrado sanear 45 variedades locales de almendro, que representan el 72% del conjunto de la colección que se custodia en Son Real. El saneamiento de las 17 variedades restantes, avanza la experta, está previsto para las próximas campañas.

Las variedades de almendro recuperadas en el invernadero de Son Real. / CAIB

La irrupción de la bacteria Xylella fastidiosa, uno de los patógenos más destructivos para los cultivos leñosos, ha provocado la muerte de cientos de almendros y ha puesto en riesgo la supervivencia de las variedades tradicionales. En zonas especialmente afectadas, como el municipio de Santa Margalida, la incidencia de la bacteria ha sido tan elevada que casi toda la colección de almendros de Son Real —el banco de germoplasma del IRFAP — quedó infectada. “Nos dimos cuenta de que teníamos un problema real si no queríamos que muriese toda esta biodiversidad”, explica Carme Garau. En este contexto y en coordinación con el sector, la conselleria de Agricultura impulsó el Plan de Reestructuración de Fruta Seca, que encargó al IRFAP la creación de un reservorio de variedades locales libres de Xylella. El reto, reconoce Garau, era “doble” ya que era necesario sanear las variedades infectadas mediante técnicas específicas y, al mismo tiempo, conservarlas en un invernadero de bioseguridad para evitar su reinfección.

Así, el IRFAP ha llevado a cabo un proceso de saneamiento integral con el objetivo de preservar el patrimonio genético local y garantizar la supervivencia de las variedades de almendro propias de Baleares. El saneamiento no implica que estas variedades sean resistentes a Xylella fastidiosa ni que el material vegetal se mantenga libre de infección una vez plantado en el campo. El material obtenido se conserva exclusivamente como banco de germoplasma con finalidades de preservación e investigación.

Desde 2022, el IRFAP ha aplicado técnicas específicas de saneamiento, que han demostrado su eficacia tras múltiples análisis consecutivos negativos realizados durante tres campañas. “Ahora podemos afirmar con fiabilidad que nuestro sistema funciona”, señala Garau.

Proceso

El proceso ha consistido en tomar esquejes —material de multiplicación vegetativa—, aplicar los tratamientos de saneamiento y generar nuevas plantas, que posteriormente han sido trasladadas al invernadero de bioseguridad. El IRFAP prevé disponer de tres plantas por variedad, suficientes para la preservación y para poner a disposición de centros de investigación. El saneamiento de estas 45 variedades asegura la conservación de un patrimonio genético de gran valor. Y es que el banco de germoplasma de Son Real constituye hoy la colección más completa de variedades locales de almendro de Baleares y representa un activo clave para el futuro del sector, para la investigación genética y para la resiliencia ante los efectos del cambio climático.

Aunque las primeras variedades saneadas se obtuvieron en 2022 (aproximadamente el 20 %), el IRFAP ha esperado tres campañas consecutivas con resultados negativos antes de comunicar oficialmente el éxito. “Era importante estar seguros. Hace tres campañas que las plantas saneadas dan negativo y, por tanto, ya podemos anunciar esta buena noticia”, destaca Garau. Las 17 variedades restantes ya disponen de esquejes preparados y comenzarán el proceso de saneamiento esta primavera. “Confío en que en una o dos campañas más podamos tener el 100 % de las variedades saneadas”, avanza.

Este reservorio tiene una función estratégica para el sector y para la investigación. “La lectura global que podemos hacer es que conservar todas estas variedades amenazadas es un mecanismo para garantizar la mejora genética de futuro. Nos permite conservar biodiversidad y, en un futuro, conseguir variedades resilientes al cambio climático, adaptadas a la sequía y a los nuevos retos de futuro. Quizá ahora nos gusta un tipo de almendra, pero en 50 años necesitaremos otras variedades, o almendros que prácticamente no requieran agua”, ejemplifica la investigadora.