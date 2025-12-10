Premios Nacionales de Juventud 2025: mención honorífica para Jaume Tous de Artà por conservar razas autóctonas mallorquinas

El joven cooperativista de Artà,Jaume Tous Amengual, ha recibido una mención honorífica en los Premios Nacionales de Juventud 2025, convocados por el Instituto de la Juventud (Injuve), organismo dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia. La candidatura, presentada por Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears junto a Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha sido reconocida por el jurado por “la contribución de Jaume a la conservación de razas ganaderas autóctonas y a la recuperación de los ecosistemas agrarios mallorquines”.

Nacido en Artà en 1999, Jaume Tous es socio-trabajador de la Cooperativa de la Terra de Llevant, entidad integrada en Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Desde allí impulsa un modelo agrario innovador, sostenible y profundamente arraigado al territorio, y que facilita la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Así, su trabajo se centra en la recuperación y cría de razas ganaderas autóctonas como la vaca mallorquina, la oveja mallorquina y el burro mallorquín. También impulsa la apicultura con abeja mallorquina, además de llevar a cabo la gestión ecológica de tierras y la recuperación de fincas abandonadas, favoreciendo la biodiversidad y los paisajes agrarios tradicionales.

Estos esfuerzos convierten a Jaume en un referente para la juventud rural balear, demostrando que el sector primario ofrece oportunidades reales de emprendimiento, innovación y futuro a través del modelo cooperativo.