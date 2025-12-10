MÉS per Marratxí critica la "improvisación" y "falta de rigor" en la implantación del 'Porta a Porta' en el municipio

MÉS per Marratxí ha criticado la "improvisación" y "falta de rigor" en la implantación del 'Porta a Porta' en el municipio y ha exigido al Ayuntamiento abrir las Áreas de Aportación financiadas con fondos europeos, ya acabadas en Pòrtol y Son Verí. En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha vuelto a denunciar la "falta de planificación, improvisación y falta de rigor" en la implantación del sistema de recogida 'Porta a Porta' por parte del gobierno municipal, formado por PP y Vox. La formación ha recordado que el proyecto municipal está financiado con 595.594,61 euros de fondos europeos Next Generation, que obligan al Ayuntamiento a crear y poner en funcionamiento Áreas de Aportación como parte esencial del modelo de recogida.

Además, según la documentación oficial del Govern, el proyecto 'Implementació de recollida porta a porta i creació d'àrees d'aportació' compromete al municipio a tener estas infraestructuras operativas, vigiladas y equipadas. Pese a ello, a día de hoy las Áreas de Aportación de Pòrtol y Son Verí --totalmente acabadas, equipadas y pagadas con dinero europeo-- continúan cerradas, ha lamentado la formación. MÉS per Marratxí ha subrayado que esto no es nuevo, y que "ya se había advertido" en otras ocasiones.

"Es incomprensible que el Ayuntamiento diga ahora que las Áreas de Aportación "no son necesarias", cuando forman parte del proyecto financiado con fondos europeos y ya están acabadas. Es un despropósito tener equipaciones pagadas con dinero público sin utilizar", ha dicho la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

MÉS per Marratxí ha insistido que los problemas actuales eran "perfectamente previsibles" y que el partido los advirtió antes de que se pusiera en marcha el servicio.

Además, según ha apuntado la formación, los vecinos de Can Domingo y sa Comuna ya habían denunciado que los camiones no acceden a calles con anchura suficiente, "contradiciendo lo que establece el contrato de recogida". Esta situación genera "acumulación de cubos, trayectos adicionales e incomodidad constante", se ha quejado MÉS per Marratxí.

Ahora, pero, ha alertado el partido, la problemática se ha agravado y se ha extendido a otras zonas del municipio. Uno de los casos "más flagrantes", en palabras de MÉS per Marratxí, es la del Camí de Can Rafel, donde muchos vecinos se tienen que ver obligados a cargar los cubos en el coche y conducir hasta el punto de recogida, dado que, ha denunciado, los camiones tampoco acceden.

Para MÉS per Marratxí, esto supone "una carga innecesaria para familias y trabajadores, una afectación grave para personas mayores o con movilidad reducida, un riesgo añadido de derrames y problemas de salubridad, y una muestra evidente de mala planificación".

"No puede ser que el 'Porta a Porta' obligue a los vecinos del Camí de Can Rafel a cargar el cubo hasta el coche y conducir para poder sacar la basura. Es una muestra clara que el servicio está mal planificado y peor ejecutado", ha remarcado Amengual.

En este punto, MÉS per Marratxí ha incidido en que en la primera fase de implantación del 'Porta a Porta' --Es Figueral, ses Vinyes de Son Verí, Es Caülls, sa Cabaneta y Sant Marçal--, el Ayuntamiento no ha habilitado las Áreas de Aportación que tenían que estar operativas desde el primer mes, según establecen los documentos técnicos. Para la formación, esta decisión es "la causa principal de muchas de las incidencias actuales", puesto que las Áreas de Aportación son "indispensables", al menos a su juicio, para dar flexibilidad horaria, absorber incidencias y evitar justamente situaciones como las que el municipio sufre hoy.

Además, ha advertido, el cierre de dichas áreas facilita el turismo de residuos de los habitantes que viven en zonas donde ya está implantado el sistema 'Porta a Porta' hacia pueblos y urbanizaciones de Marratxí donde el sistema todavía no ha llegado. Para MÉS Per Marratxí, la apertura de las mencionadas áreas minimizaría el impacto de este tipo de prácticas.

Incumplimientos

La formación ha alertado asimismo que mantener cerradas las Áreas de Aportación financiadas con fondos europeos puede suponer "incumplimientos administrativos, retorno del dinero recibido, pérdida de credibilidad institucional y perjuicio económico directo para el municipio". "Es irresponsable jugar con los fondos europeos y con la confianza de la ciudadanía. Marratxí no se puede permitir volver atrás ni justificar por qué no utiliza aquello que se ha pagado con dinero de todo el mundo", ha concluido la portavoz de MÉS per Marratxí.

Con todo, MÉS per Marratxí ha exigido la apertura "inmediata" de las Áreas de Aportación de Pòrtol y Son Verí; la puesta en marcha de todas las Áreas de Aportación previstas en el proyecto financiado con fondos europeos; la revisión "urgente" del servicio 'Porta a Porta' para garantizar el acceso de los camiones a todas las zonas, incluyendo Camí de Can Rafel, Can Domingo y sa Comuna; soluciones "inmediatas" para todas las zonas afectadas por la "deficiente" implantación del servicio y "transparencia absoluta" sobre la ejecución y cumplimiento del proyecto financiado con fondos Next Generation.