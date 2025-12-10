Goteras, óxido y ruido: el día a día de los más de 300 alumnos de la escuela de música de Llucmajor en barracones

La comunidad educativa de la Escuela de Música y Artes Escénicas (EMAE) de Llucmajor denuncia la situación "alarmante" y "precaria" en la que desarrolla su actividad desde hace ocho años, instalada en barracones prefabricados "en un estado de deterioro avanzado" que compromete la seguridad y la calidad de la enseñanza.

La Asociación de Famílias del centro lamenta que la escuela "sobreviva literalmente en unas condiciones que ningún niño, docente o instrumento debería asumir" y advierte de que las estructuras metálicas de los módulos presentan "corrosión avanzada, con pérdida de sección en varios puntos y afectaciones irreversibles", incluyendo vigas oxidadas y pavimentos despegados.

Las goteras, los cables expuestos, las puertas que no cierran y las irregularidades en el suelo que permiten la entrada de humedad forman parte del día a día de los más de 300 alumnos con que cuenta el centro, según esgrimen desde la mencionada asociación.

Estas carencias, agregan, afectan directamente a la pedagogía. "Con paredes de plástico de pocos centímetros y cero aislamiento entre las aulas, el ruido es constante e imposibilita cualquier trabajo musical de calidad", lamentan.

Movilización de las familias

Ante esta situación, las familias llevan semanas movilizándose. Han mantenido reuniones con el Ayuntamiento, han presentado informes y, recientemente, han recogido más de 2.700 firmas de apoyo. "Hemos participado en todas las vías institucionales posibles", afirma una portavoz de la asociación, que también relata su intervención, junto a otros representantes en el pasado pleno mujnicipal para exigir un plan de mejora.

Interior de las instalaciones provisionales que lleva usando la escuela desde hace ocho años / DM

"Ya está bien. No nos valen parches ni promesas abstractas. Exigimos seguridad y condiciones dignas para nuestros hijos y el personal docente", esgrimió una representante de la asociación durante el pleno, subrayando que la escuela de música "no es un servicio accesorio ni prescindible: es cultura, educación, cohesión social y futuro".

Precisamente, durante esa sesión plenaria, hubo un comentario que encendió los ánimos de la comunidad educativa. Pensando que el micrófono estaba apagado, la regidora de Urbanismo, Inma Pérez, hizo el siguiente comentario: "Que les den por culo a todos", cuando los representantes de la asociación abandonaban la sala tras su intervención. Posteriormente, la edil se disculpó.

Óxido en una de las instalaciones del centro / DM

Las familias valoran que el Ayuntamiento haya iniciado procesos para renovar el edificio conocido como Cas Coix y haya hablado de ubicar allí a la EMAE, pero expresan una "profunda" decepción porque entienden que este camino "se ha iniciado sin escuchar ni consultar a las familias, el profesorado ni la dirección". "No queremos ser espectadores; queremos ser parte activa de la solución", demandó.

Calendario claro

Por ello, las familias exigen formalmente un calendario claro y público, transparencia en todas las fases, participación real de la comunidad educativa y, "sobre todo, una solución definitiva y digna". Como medida urgente, reclaman un emplazamiento adecuado e inmediato donde reubicar la escuela mientras se construyen las instalaciones definitivas. "Es hora de actuar por la música y su futuro en Llucmajor", afirman.