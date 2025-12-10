Las expresiones mallorquinas que arrasan entre los jóvenes de Inca

El mallorquín sigue muy vivo entre los jóvenes, y buena prueba de ello es el último vídeo viral de Ses Xafarderes, el trío de creadoras de contenido del Raiguer que se ha convertido en una de las voces más frescas y divertidas de la cultura popular de Mallorca. Bajo su ya reconocible lema, “Dona'm valor al que és nostre”, se han propuesto reivindicar, con humor y cercanía, las expresiones más auténticas del habla mallorquina. Esta vez han puesto el foco en los jóvenes de Inca, que no han dudado en compartir algunos de los dichos que más los identifican.

El mallorquín de Inca, directo y sin filtros

En el vídeo se escucha una selección de frases que capturan a la perfección la idiosincrasia local: espontánea, contundente y llena de personalidad. Entre ellas, destacan expresiones tan gráficas como “Vine aquí que te rebentaré”, una advertencia tan exagerada como habitual en la jerga juvenil; o el clásico “Xerra bé, ja que no ets guapo”, una de esas sentencias que mezclan humor ácido y sabiduría popular.

Los jóvenes también mencionan palabras tan propias del vocabulario mallorquín como “frisar” o refranes como “Qui no té cap ha de tenir cames”, que recuerda que los despistes se pagan con esfuerzo. Tampoco falta el imprescindible “horabaixa”, uno de los términos más queridos de la isla para referirse a la tarde, ni expresiones de exasperación tan mallorquinas como “cagondena”.

Orgullo de hablar como se habla en la calle

Ses Xafarderes continúan así su misión de documentar y celebrar el lenguaje cotidiano de los pueblos de Mallorca, sin edulcorarlo y sin perder la chispa. Los entrevistados de Inca dejan también otras joyas lingüísticas como “daixonar”, “ets una trutja” o la contundente “Si sa curtor fos boira, no veuríem”, imposible de traducir sin perder el espíritu mallorquín.