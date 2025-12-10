Las brigadas empiezan hoy a eliminar la planta tóxica que invade el Gorg Blau

Las brigadas de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Rural empiezan hoy a eliminar la planta Nicotiana glauca conocida popularmente como tabaco moruno que se ha extendido en el Gorg Blau. La directora del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, Susana Llobet, ha explicado que los técnicos acudieron este martes a inspeccionar cómo estaba la zona y así poder planificar el acceso ya que los trabajos de las brigadas empiezan este miércoles. De momento, se hará una eliminación manual de la planta pero es verdad que pueden encontrarse con la existencia de plantas muy grandes que precisen ser quitadas con maquinaria pero esta opción también ya está contemplada y se ha coordinado con EMAYA y la propiedad privada por donde se deberá acceder. “De momento, la eliminación de la planta se hará manual y luego, después de fiestas, si es necesario se actuará con medios mecánicos y si no es necesario las brigadas continuarán su trabajo”, ha especificado Llobet.

Otra imagen de la extensa colonia de la planta invasora que ha crecido junto al embalse. / J. Mora

Las brigadas que este miércoles empezarán a eliminar la Nicotiana glauca están financiadas a través de un proyecto del Impuesto de Turismo Sostenible y coordinadas por personal de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y la Cruz Roja. Llobet recuerda que estas brigadas ya ha desarrollado otras tareas de limpieza del litoral y de eliminación de plantas alóctonas en otras zonas, por lo tanto, “ya conocen como funciona el tema”.

Susana Llobet ha detallado que los agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal detectaron en una inspección rutinaria a finales de 2024 la presencia de esta planta en el Gorg Blau. Desde entonces se empezaron a planificar las actuaciones que se debían llevar a cabo. En aquel momento el foco era reducido y estaba controlado, pero la fuerte sequía de este año ha favorecido su expansión hasta ocupar casi una hectárea. La sequía ha sido clave en esta expansión. El área afectada es una zona que en años normales queda cubierta de agua. Cuando el nivel del agua del embalse sube, la planta se mantiene latente y no se extiende. Este año, sin embargo, el terreno ha permanecido seco, lo que ha facilitado la dispersión del tabaco moruno.

Algunas de las plantas han crecido de forma significativa. / J. Mora

No está catalogada como invasora en Baleares

La Nicotiana glauca es una planta originaria de América del Sur, en Baleares no está catalogada como invasora pero Llobet apunta que sí lo está, por ejemplo, en Canarias. No obstante, puntualiza que es una especie alóctona, es decir, que no es propia de aquí, y que tiene “carácter invasor” porque se reproduce y dispersa con gran rapidez y desplaza a la vegetación autóctona. “En términos botánicos, emite unas sustancias que impiden que otras plantas se puedan reproducir en la zona que ella ocupa y así va ocupando más zona”. La experta explica que en la zona del Gorg Blau donde crece la planta no hay otras especies pero se cree que es porque la propia Nicotiana glauca no lo ha permitido. Es verdad, reconoce Llobet, que en el entorno inmediato existen hábitats y especies prioritarias protegidas, por lo que se ha considerado urgente actuar. La normativa del paraje natural de la Serra de Tramuntana obliga, además, a eliminar la vegetación alóctona que pueda interferir con la flora local siempre que sea posible, lo que refuerza la necesidad de la intervención.

Los técnicos señalan que la planta produce sustancias tóxicas para otras plantas, con el objetivo de impedir que ocupen su espacio. En cuanto a la fauna, insisten en que, al no ser una especie propia de la zona y tener hojas tóxicas, el ganado y los animales silvestres no la consumen. La expansión de la planta registrada este año no ha sido fruto de un descuido. La planta estaba controlada pero este año debido a la sequía ha habido una expansión y, por ello, se han activado todas las medidas necesarias. “Lo teníamos presente. No se nos ha pasado por alto, se estaba planificando y ahora se pone en marcha la retirada de la planta”, resume Susana Llobet.