Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

El Tren de Sóller entrega este viernes su recaudación solidaria a Unicef

Tren de Sóller

Tren de Sóller

Redacción Part Forana

El presidente del Tren de Sóller, Óscar Mayol, entregará este viernes la recaudación solidaria obtenida durante la jornada especial celebrada con motivo del Día Mundial de la Infancia. 

En el acto participará la presidenta de Unicef Comité Balears, Valentina Milano, "como muestra del compromiso conjunto en favor de la infancia más vulnerable", según explicó la compañía en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

El acto tendrá lugar a las 09.30 horas en la Estación del Ferrocarril de Sóller en Palma - Calle Eusebi Estada, número uno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents