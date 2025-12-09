Los residentes de Deià también podrán circular en la Zona de Bajas Emisiones de Sóller

Los ayuntamientos de Sóller y Deià han llegado a un acuerdo mediante el cual los conductores deianencs podrán circular por el interior de la Zona de Bajas Emisiones de Sóller (ZBE) una vez se ponga en marcha. El acuerdo al que llegaron hace unos días los primeros ediles de Sóller y Deià, Miquel Nadal y Joan Ripoll respectivamente, es de idénticas características al que unos meses atrás llegaron Sóller y Fornalutx.

Según ha informado Joan Ripoll, esta medida pretende que “los vecinos de Deià puedan circular por dentro de Sóller” una vez que se active la limitación del tráfico, en tanto que “existen muchos vínculos familiares entre vecinos de ambos municipios”. Ripoll ha recordado que, de no haberse llegado a este acuerdo, los residentes de Deià no hubieran podido acceder dentro de Sóller, “algo que hubiera generado perjuicios a muchas personas”.

El ayuntamiento de Sóller prevé poner en marcha a mediados de enero la ZBE con la que prevé limitar drásticamente el flujo de vehículos por el interior del casco urbano. En las calles afectadas tan solo podrán circular los conductores residentes del municipio, aunque con los acuerdos posteriores también podrán hacerlo los de Fornalutx y Deià.

17.000 vehículos

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 16.907 vehículos podrán acceder al interior de la ZBE de Sóller sin que sus conductores puedan ser multados. Así, a los 14.994 vehículos censados en Sóller, se le sumarán los 1.011 de Deià y los 902 que hay en Fornalutx.

A todos estos vehículos se le podrán sumar todos aquellos que dispongan del distintivo de 0 emisiones. Es decir, también podrá acceder a la ZBE de Sóller cualquier vehículo 100% eléctrico.