Presentan el IncaJoc, una gran cita para los amantes de los juegos de mesa

Los días 12, 13 y 14 de diciembre, el Cuartel General Luque de Inca acogerá la primera edición del IncaJoc, un nuevo espacio de encuentro dedicado a la promoción de los juegos de mesa como herramienta educativa, social y familiar.

El proyecto nace con la voluntad de ofrecer "un punto de conexión entre entidades sociales y educativas, familias y personas de todas las edades que quieran descubrir los beneficios del juego compartido", según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El evento contará con la participación de más de 600 escolares, así como más de 1.000 plazas para partidas y 500 plazas en el espacio de juego libre.

200 juegos de mesa

Los visitantes, según detalló el Consistorio, podrán conocer más de 200 juegos de mesa diferentes de marcas como Lúdilo, Haba, Mercurio, Ravensburger, Svoora, Miniland, Cayro, Smart Games o 2 Tomatoes, entre otras. El IncaJoc reunirá también a 9 editoriales mallorquinas, que presentarán tanto sus juegos ya publicados como sus nuevas creaciones.

El evento incorporará también un completo espacio de formación para maestros y profesores, con talleres, charlas, ponencias y presentaciones sobre metodologías educativas basadas en el juego.

Entre los invitados de esta primera edición destaca la presencia de Óscar Recio Coll, maestro y referente en el ámbito de la “jueducación”. Recio es ponente invitado desde hace siete años en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, colaborador del Laboratorio de Juegos, de la plataforma elcel.org y de la Asociación Enclavament de Joc de Oviedo.

Otra de las novedades destacadas de esta primera edición es la creación del espacio Diversament, diseñado específicamente para personas con diversidad funcional y personas mayores, con el objetivo de fomentar la participación activa, la socialización y la estimulación cognitiva a través del juego.

Para los más nostálgicos, el IncaJoc ofrecerá un espacio de juegos vintage, así como la oportunidad de disfrutar de los juegos de exterior de Món de Colorins durante todo el fin de semana.

Además, el público asistente podrá adquirir juegos y materiales lúdicos gracias a la presencia de las tiendas Llibreria Lila, Espai Rialles y Ludicon.

El IncaJoc es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Inca y del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).