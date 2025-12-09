Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern retira la planta invasora que amenaza el Gorg Blau

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medi Rural ya está actuando para frenar la colonia de ‘tabaco moruno’ que crece en la ribera sur del embalse

Numerosos ejemplares de la planta tóxica crecen sin control en la ribera del embalse del Gorg Blau.

Numerosos ejemplares de la planta tóxica crecen sin control en la ribera del embalse del Gorg Blau. / J.Mora

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Palma

El Govern ya está actuando contra la planta tóxica e invasora que se ha extendido en el Gorg Blau. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Rural ha informado que ya está en marcha la retirada de la Nicotiana glauca conocida popularmente como tabaco moruno. Desde el departamento que dirige Joan Simonet explican que personal del parque del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana está actuando sobre esta especie invasora con el apoyo del Ibanat. Además, cuentan con una brigada de limpieza que forma parte de un proyecto financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

Otra imagen de la extensa colonia de la planta invasora que ha crecido junto al embalse.

Otra imagen de la extensa colonia de la planta invasora que ha crecido junto al embalse. / J. Mora

La planta invasora empezó a crecer en la ribera sur del Gorg Blau hace dos años. Entonces solo se detectaron unas pocas decenas de ejemplares, pero desde entonces su número se ha multiplicado de forma exponencial y ocupa ya una superficie mucho más extensa. Las plantas son ahora más frondosas y de mayor altura. Esta especie es potencialmente tóxica debido a su contenido en alcaloides pirrolizidínicos y anabasina, una sustancia que puede provocar parálisis respiratoria en personas y animales si se ingiere.

Características

La Nicotiana glauca es una especie de la familia de las solanáceas, originaria de América del Sur. Popularmente se la conoce como tabaco moruno, tabaco azul o tree tobacco. Se presenta como un arbusto o pequeño árbol que puede alcanzar entre 3 y 7 metros de altura. En el Gorg Blau, algunos ejemplares ya superan la altura de una persona y presentan tallos de entre 2 y 5 centímetros de diámetro. Un bosque formado por esta planta puede llegar a ser completamente inaccesible.

Noticias relacionadas y más

Algunas de las plantas han crecido de forma significativa.

Algunas de las plantas han crecido de forma significativa. / J. Mora

Su crecimiento es muy rápido: presenta hojas grandes y un color verde muy llamativo. La proliferación actual se debe a las semillas producidas por los primeros ejemplares que aparecieron en la zona hace pocos años. Esta planta invasora se adapta fácilmente a taludes de carreteras, torrenteras, zonas alteradas y agrícolas, así como a áreas costeras. Los suelos pobres la favorecen y su enorme capacidad de producción de semillas facilita una expansión muy rápida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jon Kortajarena causa sensación en Alaró: el modelo vasco se deja ver en el mercadillo navideño
  2. Diez años de abandono en la Olleria de Can Palou
  3. Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau
  4. ‘Ja era hora – Gastrofest’ llega a Binissalem: la nueva feria gastronómica que presenta la cerveza Balear 1983
  5. Introducen vacas de raza mallorquina en Galatzó para mejorar la gestión forestal
  6. Las discotecas de Calvià apuestan por el 'tardeo' y abrirán a las seis de la tarde
  7. El Govern autoriza la construcción de dos grandes proyectos solares en Inca y sa Pobla
  8. La OCB de Manacor cancela una conferencia de Laura Miró sobre el 'antisemitismo en Mallorca' tras ser acusada de ser 'abiertamente sionista

Los residentes de Deià también podrán circular en la Zona de Bajas Emisiones de Sóller

Los residentes de Deià también podrán circular en la Zona de Bajas Emisiones de Sóller

El ayuntamiento de Fornalutx queda bloqueado por falta de secretario

El ayuntamiento de Fornalutx queda bloqueado por falta de secretario

Sebastià Borràs avisa sobre la planta invasora que amenaza el Gorg Blau: "El día que se les vaya de las manos será como las cabras o los mapaches, no habrá nadie que la pare»

Sebastià Borràs avisa sobre la planta invasora que amenaza el Gorg Blau: "El día que se les vaya de las manos será como las cabras o los mapaches, no habrá nadie que la pare»

El Govern retira la planta invasora que amenaza el Gorg Blau

El Govern retira la planta invasora que amenaza el Gorg Blau

Quejas vecinales en Marratxí por las áreas de aportación que están inactivas

Quejas vecinales en Marratxí por las áreas de aportación que están inactivas

Gonzalo Merino, creador de la primera cerveza industrial de Mallorca: «La 'Balear 1983' pega muy bien con el 'variat'»

Gonzalo Merino, creador de la primera cerveza industrial de Mallorca: «La 'Balear 1983' pega muy bien con el 'variat'»

La fiebre del Truc recorre Mallorca: «El juego está renaciendo»

La fiebre del Truc recorre Mallorca: «El juego está renaciendo»

Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau

Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau
Tracking Pixel Contents