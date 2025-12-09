El Govern retira la planta invasora que amenaza el Gorg Blau

El Govern ya está actuando contra la planta tóxica e invasora que se ha extendido en el Gorg Blau. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Rural ha informado que ya está en marcha la retirada de la Nicotiana glauca conocida popularmente como tabaco moruno. Desde el departamento que dirige Joan Simonet explican que personal del parque del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana está actuando sobre esta especie invasora con el apoyo del Ibanat. Además, cuentan con una brigada de limpieza que forma parte de un proyecto financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

Otra imagen de la extensa colonia de la planta invasora que ha crecido junto al embalse. / J. Mora

La planta invasora empezó a crecer en la ribera sur del Gorg Blau hace dos años. Entonces solo se detectaron unas pocas decenas de ejemplares, pero desde entonces su número se ha multiplicado de forma exponencial y ocupa ya una superficie mucho más extensa. Las plantas son ahora más frondosas y de mayor altura. Esta especie es potencialmente tóxica debido a su contenido en alcaloides pirrolizidínicos y anabasina, una sustancia que puede provocar parálisis respiratoria en personas y animales si se ingiere.

Características

La Nicotiana glauca es una especie de la familia de las solanáceas, originaria de América del Sur. Popularmente se la conoce como tabaco moruno, tabaco azul o tree tobacco. Se presenta como un arbusto o pequeño árbol que puede alcanzar entre 3 y 7 metros de altura. En el Gorg Blau, algunos ejemplares ya superan la altura de una persona y presentan tallos de entre 2 y 5 centímetros de diámetro. Un bosque formado por esta planta puede llegar a ser completamente inaccesible.

Algunas de las plantas han crecido de forma significativa. / J. Mora

Su crecimiento es muy rápido: presenta hojas grandes y un color verde muy llamativo. La proliferación actual se debe a las semillas producidas por los primeros ejemplares que aparecieron en la zona hace pocos años. Esta planta invasora se adapta fácilmente a taludes de carreteras, torrenteras, zonas alteradas y agrícolas, así como a áreas costeras. Los suelos pobres la favorecen y su enorme capacidad de producción de semillas facilita una expansión muy rápida.