El ayuntamiento de Fornalutx queda bloqueado por falta de secretario

El Ayuntamiento de Fornalutx se encuentra en una situación de parálisis administrativa. Esta grave problemática surge tras quedarse sin secretario de la corporación, ya que la funcionaria que ocupaba temporalmente el cargo ha agotado el plazo legal para desempeñar dicha plaza.

Esta situación representa un bloqueo completo para el consistorio, lo que ha llevado al alcalde, Francesc Marroig, a solicitar auxilio al Consell de Mallorca y al Govern para reactivar toda la maquinaria administrativa municipal.

Debido a esta paralización, trámites esenciales como la obtención de certificados de residencia para viajar, la gestión de expedientes, la convocatoria de plenos, el pago de facturas e, incluso, el abono de las nóminas de los trabajadores municipales, están actualmente detenidos.

El alcalde ha reconocido que la situación es «muy complicada» y le ha generado numerosos quebraderos de cabeza en los últimos días. Por ello, ha contactado con el Consell y el departamento de Función Pública del Govern, pidiendo que se designe un funcionario de carrera de estas administraciones supramunicipales que pueda asumir de forma provisional las tareas propias de la secretaría.

Funciones

La interrupción de funciones se produjo la semana pasada, cuando la anterior secretaria municipal cesó al finalizar el periodo legal para ocupar la vacante. El Ayuntamiento no dispone de ningún funcionario municipal que cumpla con los requisitos técnicos necesarios para asumir el cargo, ni siquiera de forma temporal.

Paralelamente a la búsqueda de ayuda externa, el consistorio trabaja para encontrar una solución más a largo plazo que permita cubrir la plaza de secretario de manera definitiva. A pesar de los problemas burocráticos, Francesc Marroig ha asegurado que la solución «está encarrilada» y confía en que, a lo largo de la próxima semana, un técnico supramunicipal pueda asumir temporalmente la firma del secretario y desbloquear la situación. n