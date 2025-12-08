«De cada vez más, a la gente le gusta escoger el tipo de cerveza que quiere»

Gonzalo Merino (Palma, 1994) es el artífice del proyecto de elaboración de la nueva cerveza regional bautizada como Balear 1983. Un proyecto que cuenta con fábrica propia instalada en una nave del polígono de Binissalem, de hecho es la primera cerveza de fabricación industrial –no artesanal– que se elabora en la isla. En esta iniciativa le acompañan su hermana, Beatriz (Palma, 1997) y Jaume Buades (Palma, 1994). Gonzalo es licenciado en Empresariales y Económicas y antes trabajaba en el sector de finanzas; Beatriz es diseñadora de producto y como tal se ha encargado de confeccionar las etiquetas corporativas; y Jaume es licenciado en empresariales. A parte de los tres socios, en la empresa también están Nacho García (Soria, 1997), que ejerce de maestro cervecero, y Beatriz, como asesora de eventos.

¿Cómo surgió la iniciativa de producir cerveza?

Siempre he sido un gran amante de la cerveza, me encanta, pero no solamente en lo que se refiere a consumirla sino también en conocer el proceso de su elaboración. Así, en el 2018, mientras estaba trabajando en Escocia, elaboré, de manera artesanal y casera, un lote de unos 25 litros de cerveza negra, y la verdad que salió bien. Después lo intenté con una lager (conocida como cerveza rubia) pero la cosa no salió tan bien. Entonces empecé a leer y a documentarme mucho más sobre el proceso de elaboración con el fin de obtener mejores resultados, y al cabo de un tiempo ya tenía claro que acabaría elaborando cerveza.

¿Y entonces?

Pues regresé de vacaciones a Mallorca y se me ocurrió la idea de crear una marca de cerveza propia, de carácter regional, puesto que no estaba en el mercado. Se lo expliqué a mi padre y al principio dudaba, aunque al final acabó apoyando la idea. Entonces continué preparando algunas variedades en casa y las daba a probar tanto a amigos como a diferentes fábricas, contando con buenas opiniones. Así durante unos años. Entonces fue cuando ya decidí elaborar el primer denominado “lote nómada”, es decir, un lote de cerveza elaborada a partir de mi propia receta oficial, la cual, gracias a unos contactos de unos amigos, acabaría siendo procesada en una fábrica en Alemania. Se elaboraron unos 150 litros. Eso fue entre 2021 y 2022. En el 2023 elaboraría un segundo lote también de unos 150 litros, y el tercer lote, también procesado en Alemania, ya sería de 1.000 litros. Eso fue en 2024. Este tercer lote tuvo tan buena aceptación que un amigo mío lo quiso reservar para su boda. A partir de aquí se sumaron al proyecto mi hermana y Jaume.

¿Cuáles fueron los siguientes pasos?

Idear con el más mínimo detalle todo el proyecto, escoger la maquinaria exacta que queríamos, para lo cual buscamos en hasta once países, y luego encontrar una nave en donde instalar la fábrica. Teníamos claro que no queríamos estar en la zona de playa, preferíamos municipios como Inca, Lloseta, Binissalem…, y después de mucho buscar vimos un anuncio en la web milanuncios.com en donde se publicitaba una nave en el polígono de Binissalem. En esos momentos yo me encontraba fuera de la isla, así que vinieron a verla mis dos socios y, finalmente, nos decidimos. A partir de ahí todo fue bastante rápido. El 8 de abril de 2025 nos instalábamos y el 15 de septiembre ya teníamos en el mercado la Balear 1983. En total, 5.000 unidades –botellines de 33 cl al precio de 1,57 euros– que han sido distribuidos por la empresa mallorquina Licors Moyà. Desde entonces solamente podemos estar agradecidos por la buena acogida por parte de bares y restaurantes por apostar por un producto local y regional como el nuestro.

Un producto local y regional. ¿Puedes describir los aspectos que así definen a la Balear 1983?

Sí. Para empezar, el año 1983 hace referencia al año en que se constituyó Baleares como comunidad autónoma. Por otra parte, indicar que en la elaboración de cerveza el 95% es agua y nosotros utilizamos agua mineral procedente de la Serra de Tramuntana. A parte, están los otros tres componentes esenciales: malta, lúpulo y levadura. Sobre la malta, cabe decir que aquí, en la isla, hay cultivo de cebada (ordi, en catalán) pero no lo suficiente, se podría plantar más. En Mallorca tampoco hay malteadoras, están en la Península; allí se lleva a cabo el proceso de maltear, o sea, convertir los granos de la cebada en malta para elaborar cerveza. El otro componente, el lúpulo, es una planta que se utiliza para dar amargor, sabor, aroma a la cerveza, y sí se podría sembrar en Mallorca. Y, por último, está la levadura, que esta sí procede del extranjero.

Detrás de un proyecto tan ambicioso y dificultoso como es este, con maquinaria de primer nivel y todo instalado en una nave de gran capacidad, se supone que hay una gran inversión...

Sin duda. Ha sido como hipotecarnos al máximo, pero si quieres entrar en el mercado y conseguir buenos resultados no te queda otra que asumir unos riesgos.

Y una vez la primera Balear 1983 está en el mercado, ¿hay previsiones de ampliar la gama?

Sí. En principio tenemos en el mercado esta lager de un 5% de graduación, una cerveza suave. Pero en un futuro no descartamos elaborar una cerveza sin alcohol o incluso una Sandy, siempre con producto de aquí. De todas formas, tenemos claro que el primer objetivo es dar a conocer esta primera cerveza, recoger opiniones e ir mejorando.

¿Qué cantidad de unidades produce la fábrica?

Bueno, en una tanda, podemos embotellar unas 20.000 unidades, aunque con el espacio del que disponemos contamos con capacidad de bodega para más.

¿Con qué comida o comidas puede hacer un buen maridaje la Balear 1983?

[Responde Nacho García] Pues con un variat de ensaladilla, de callos, de frito, diría que con platos grasos pega muy bien porque se trata de una cerveza suave, limpia. [añade Gonzalo] yo también la recomendaría con unos cacahuetes o unas patatillas.

¿Cuál sería la mejor hora del día para beber una Balear 1983?

Diría que con el aperitivo y también por la tarde, para tomar con unos amigos en medio de una tertulia.

Estos últimos años, con los cambios que se han producido en el sector de la hostelería, como, por ejemplo, las dificultades para encontrar personal, cambios de horarios, etc ¿Cree que se ha perdido algo aquella costumbre social de ir a tomar unas cervezas con los amigos?

Más que perderse yo diría que el público se ha vuelto más selectivo. Actualmente la gente ya no sale simplemente a tomar unas cervezas sino que pide en el bar que cerveza tiene. En mi opinión, cada vez más a la gente le gusta escoger el tipo de cerveza que quiere tomar.