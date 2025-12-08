Recogida basuras
Quejas vecinales en Marratxí por las áreas de aportación que están inactivas
Los vecinos reclaman poder utilizar las áreas de aportación que siguen valladas y sin acceso
Los vecinos de Marratxí de las zonas donde se está realizando la recogida selectiva de escombros se quejan de que no se han puesto en funcionamiento las áreas programadas para que puedan dejar los restos, a pesar de que hasta la fecha se han construido dos: una en Son Veri y otra en Pòrtol. Ambas están valladas y sin acceso para los vecinos, que piden poder utilizarlas en caso de tener que ausentarse de sus domicilios y no tener que dejar los restos en sus viviendas.
Estas áreas, construidas con dinero aportado por la Comunidad Europea, están inactivas. El consistorio, en el mes de octubre, a través del regidor Joan Estarellas, manifestó que los vecinos de Son Veri no la utilizaban; difícilmente se puede utilizar si la instalación está vallada y los vecinos no conocen ni el horario ni la forma de acceso, como sucede en el área de Pòrtol, lo que ha motivado las quejas de los vecinos de este núcleo de Marratxí.n
