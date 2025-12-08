Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau

La calidad del agua del embalse del Gorg Blau está amenazada. Desde hace dos años, en su ribera sur crece una colonia de una planta invasora que ahora mismo parece imparable. Esta especie es potencialmente tóxica debido a su contenido en alcaloides pirrolizidínicos y anabasina, una sustancia que puede provocar parálisis respiratoria en personas y animales si se ingiere. No es apta para consumo de ningún tipo y se desconoce qué puede ocurrir si se mezcla con el agua que posteriormente se distribuye como potable a diversas poblaciones mallorquinas.

Se trata de la planta denominada Nicotiana glauca. A pesar de ser una especie invasora, aparece a menudo en nuestras islas con un comportamiento invasivo.

Esta planta pertenece a la familia de las solanáceas, originaria de América del Sur. Popularmente se la conoce como tabaco moruno, tabaco azul o tree tobacco, entre otros nombres. Se presenta como un arbusto o pequeño árbol que puede alcanzar grandes alturas: de 3 a 7 metros. En el Gorg Blau, algunas de las plantas ya superan la altura de una persona y tienen un tallo de entre 2 y 5 centímetros de diámetro. Un bosque de esta planta es completamente inaccesible.

Algunas de las plantas han crecido de forma significativa. / J. Mora

Hace ya dos años que Sebastià Borràs, un gran conocedor de la zona, dio la alerta a través de las redes sociales sobre la presencia de esta planta en la ribera del Gorg Blau. Entonces solo había unas pocas docenas de plantas, que ocupaban una pequeña zona dentro de la finca de Almallutx (que ahora el Consell de Mallorca pretende adquirir) y en las proximidades del yacimiento arqueológico islámico.

Borràs ha vuelto a dar la alerta esta semana, ya que el número de plantas se ha multiplicado exponencialmente y ocupa una superficie mucho más extensa. Los ejemplares son ahora más frondosos y de mucha mayor altura.

Para Sebastià Borràs, esta plantación espontánea de tabaco azul o moruno "está creciendo a un ritmo imparable" y calcula que ahora mismo ya hay cientos o miles de plantas, actualmente con hojas grandes y de un verde muy llamativo, que han nacido a partir de semillas de las primeras plantas que crecieron allí hace unos pocos años.

Borràs recuerda que este embalse "suministra agua potable a buena parte de Mallorca" y que "la Nicotiana glauca es una planta potencialmente tóxica, especialmente por la presencia de alcaloides que pueden resultar peligrosos para personas, animales y ecosistemas". De hecho, recuerda que se trata de una planta invasora y bien capaz de desplazar a la vegetación autóctona y alterar el equilibrio ecológico de un área tan sensible como son las proximidades del Puig Major.

Numerosos ejemplares de la planta tóxica crecen sin control en la ribera del embalse del Gorg Blau. / J.Mora

Esta planta invasora se adapta bien a lugares como taludes de carreteras, torrenteras, zonas alteradas y agrícolas, así como en áreas costeras. Los suelos pobres la favorecen y tiene una gran capacidad de producir semillas, por lo que su expansión es muy rápida.

La planta está incluida en el Catálogo de plantas invasoras de España. Fue introducida como planta ornamental y en regiones como el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) y en el Parque de Doñana (Andalucía) se han realizado labores de eliminación debido a su enorme expansión.

En este mismo catálogo, se describe cómo todas las partes de esta planta, a excepción de las semillas maduras, son altamente tóxicas. La anabasina provoca intoxicaciones severas en los humanos e, incluso, causa la muerte por parálisis respiratoria. También afecta a los animales que la ingieren.