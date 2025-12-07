El PSOE acusa al Consell de incumplir la reforma del Torrent de Manacor

Los socialistas de Manacor denuncian la "falta de compromiso" del Consell de Mallorca con la reforma integral de la Avinguda del Torrent, un proyecto que impulsado en la pasada legislatura y del que se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la institución insular mediante el que el Consistorio se encargaba de la redacción del proyecto y el Consell de la ejecución de las obras. "Dos años y medio después, con PP y Vox en el equipo de gobierno de la institución insular, las obras no están ni presupuestadas", lamenta el PSOE. "Con la paradoja que la portavoz del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó, que había presumido de haber impulsado el proyecto, es la responsable politica de elaborar lo presupuestos del Consell de Mallorca que tampoco contemplan ninguna cantidad para la Avinguda del Torrent en 2026", añaden los socialistas.

La teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor, Núria Hinojosa, ha instado a Sansó a "aclarar" esta situación, porque "la ciudad de Manacor espera que, en política, la palabra dada se cumpla”. Por su parte, la secretaria general del PSOE de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha exigido al Consell que ejecute el proyecto previsto y ha denunciado los "cero euros" que se han previsto para ello en las cuentas insulares de 2026, que ascienden a 761,7 millones de euros.

Fernández ha recriminado al Consell, además, que durante estos dos años "se hayan obviado las peticiones de información reclamadas para conocer el estado de las negociaciones del Consell en relación con esta inversión en Manacor". “Solo después de haber advertido que presentaríamos un contencioso administrativo por falta de transparencia recibimos respuesta y fue muy clara: la Avinguda del Torrent no está incluida en las previsiones de inversión de esta legislatura".

El PSOE denuncia que la llegada de PP y Vox al gobierno insular "ha supuesto la paralización de esta actuación" que estaba planificada y respondía a una "necesidad histórica de la ciudad". Añade que el Ayuntamiento de Manacor "cumplió su parte del trato y redactó el proyecto de reforma, pero el Consell ha obviado su responsabilidad de ejcutar las obras".