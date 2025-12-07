Montuïri celebra la Fira de sa Perdiu sin perdices por la gripe aviar

Una feria dedicada a la perdiz en la que ha faltado su auténtica protagonista, una situación inédita motivada por las actuales restricciones para evitar la propagación de la gripe aviar. Ha sido una feria especial porque no se ha podido escuchar el canto de la perdices y tampoco se ha celebrado el concurso que da nombre a la feria por la suspensión por parte de la conselleria de Agricultura de los permisos necesarios. Por este motivo, la asociación de cazadores de Montuïri, en protesta por esta suspensión, ha decidido exhibir las jaulas vacías para dejar constancia de su descontento.

Eso sí, una mañana espléndida de domingo ha acompañado a los 'montuïrers' y 'montuïreres' para pasear por la última feria del año que, a pesar de quedarse sin su principal reclamo, ha ofrecido numerosos atractivos al público.

Tampoco se ha celebrado el concurso de Ca Eivissenc. Según el presidente de la asociación, Octavi Rechach, el motivo es que solo participaban vecinos de la localidad, y por ello se ha optado por entregar un obsequio a cada participante en lugar de celebrar un concurso. Los participantes han sido Llorenç Mayol, Toni Ribas, Toni Miralles, Octavi Rechach, Joan Mora y Jaume Alcover.

Por contra, sí se ha celebrado el XXII Monogràfic de Cans Raters con los siguientes resultados. Los ganadores de la categoría 'cussons femelles' han sido los siguientes propietarios: Vidal Martinez, Miquel Sureda y Joana M. Mesquida.

En la categoría de 'cussons mascles' los ganadores han sido dos perros presentados por Costa-Duran. En 'joves femelles' han ganado Carrió-Casselles, Costa-Duran y Toni Sitges. En 'joves mascles': Toni Castellà y Airon Garcia.

La categoría de 'adultes femelles' ha tenido estos ganadores: Costa-Duran, Miquela Gelabert i Vidal Martinez, mientras que en 'adults mascles' han ganado Rafel Garau, Luis Romero y Rafel Garau.

Y como ganadora absoluta, repetidora de los últimos años, ha vuelto a imponerse Pationa Grandchamp de Costa-Duran.

Durante la jornada, además de los típicos chiringuitos de feria se ha podido ver una demostración de diferentes tipos de arados que ha sido muy visitada por los visitantes, reafirmando la conexión de la feria de Montuïri con la tradición agrícola del municipio del Pla.