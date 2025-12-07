Jon Kortajarena causa sensación en Alaró: el modelo vasco se deja ver en el mercadillo navideño

El modelo Jon Kortajarena ha causado sensación este domingo en Alaró. El vasco, que es un habitual en Mallorca, ha sorprendido con su presencia en el municipio cuando ha sido visto paseando por en el mercado de Navidad.

En seguida ha empezado a ser reconocido y se le han acercado curiosos para pedirle fotos. El también actor ha posado de buena gana y además ha mostrado su faceta solidaria: ha hecho un bizum para contribuir con la Asociación de Animales de Alaró (ADA).

Jon Kortajarena suele ser visto en Mallorca, y este domingo se ha acercado al mercadillo de Alaró. Allí no ha dudado en hacer una donación a la asociación de animales que reúne a un grupo de voluntarios que rescatan, cuidan, esterilizan y buscan familias para perros y gatos abandonados en la localidad y sus alrededores.

El moledo y actor ha hecho un bizum a la Asociación de Animales de Alaró. / DM

El modelo nacido en Bilbao en 1985 fue descubierto a los 16 años y se convirtió en uno de los españoles más internacionales. Ha trabajado para todos los grandes, Versace, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Tom Ford, Dolce & Gabbana o Chanel. Kortajarena se convirtió en el preferido del diseñador Tom Ford. El tejano, también cineasta, es el que introdujo al modelo en el mundo del cine. Así se ha ido labrando también una carrera como intérprete y ha participado en varias series Pieles de Eduardo Casanova, Quantico, en Estados Unidos, o la Alta Mar, entre otras. Además, participa en la tercera temporada de Machos alfa.

Este domingo Kortajarena ha podido participar de las diversas actividades del mercado de Alaró como el carrusel ecológico en la plaza del pueblo, actividades infantiles como un taller de circo con Bambú Circ Bover, la batucada Sandungueros, el Circo Stomboli y actuaciones musicales con Sunday y Allure Duo.