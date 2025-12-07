Éxito de público en el 'gastrofest' de Binissalem para presentar la nueva cerveza 'Balear 1983'
La feria 'Ja era hora-Gastrofest' ha congregado a centenares de personas en el aparcamiento de la escuela graduada, con presencia de 'foodtrucks' y animación musical
Centenares de personas se han dado cita este domingo en la feria 'Ja era hora – Gastrofest' celebrada en Binissalem, cumpliéndose así las expectativas creadas en torno a este evento cuyo principal protagonista es la nueva cerveza regional 'Balear 1983', la primera cerveza de fabricación industrial –no artesanal– elaborada en la isla.
El evento, que se ha llevado a cabo en el aparcamiento cubierto de la antigua escuela graduada, ha contado con unas cuantas foodtrucks en las que se servía comida diversa y también animación musical, como ha sido el caso de la actuación de una charanga que ha interpretado temas populares muy conocidos. En definitiva, una feria en la que han sido muchos los que no han querido perder la oportunidad de probar este nuevo producto local.
Una cerveza que es elaborada en la nueva fábrica Cervezas Balear 1983, de reciente creación e instalada en una nave del polígono industrial del pueblo, y al frente de la cual están tres jóvenes, los hermanos Gonzalo y Beatriz Merino, y Jaume Buades. La feria está abierta al público desde las 9 de la mañana y se prolongará hasta la medianoche, aprovechando que este lunes es festivo. Tal y como ya indicaron los tres socios, "con este evento se inicia la trayectoria de este nuevo producto local con el objetivo de hacerse un hueco y con el tiempo consolidarse en el sector de restauración y ocio de la isla".
