«La alfarería es un trabajo bonito pero muy sacrificado»

¿En qué edad se inició en la profesión?

Al finalizar la escuela con catorce o quince años, eran los años setenta, mi madre intentó convencerme para estudiar, pero mi fuerte pasión por la alfarería fue más grande y al final claudicó. Entré como mozo en la Olleria de Sa Penya, en la cual estuve veinte años. En los inicios, mi trabajo era vaciar sacas de barro y observar a los alfareros cómo moldeaban las piezas. Este trabajo únicamente se puede conseguir con la observación de los maestros. Tuve la fortuna de tener un gran maestro, Isidro Amengual, uno de los socios de Sa Penya, el cual me recordó en cada momento que este oficio únicamente se podía aprender con observación, prácticas y mucha paciencia si la pieza no salía como debía.

¿Ahora es el propietario de la Gerreria Pere Coll, cómo fue?

Tras veinte años de trabajar en la olleria de Sa Penya, en el año 1996 me establecí por mi cuenta, continuando trabajando las piezas normales de todas las ollerías. Al cabo de un año, mi mujer me sugirió que también hiciera lámparas y apliques, que ella recortaría a medida. Fue un éxito total, y ya nos planteamos realizar lámparas, apliques y otros ornamentos, hasta el día de hoy.

También ha trabajado para artistas internacionales, ¿qué nos puede decir?

En el año 2004 vino Lin Utzon, hija del arquitecto John Utzon, que fue el artífice de la Ópera de Sídney. Me llevó unos dibujos de piezas para que se las realizara en barro y luego ella las decorara. Quedó tan satisfecha que hoy en día continúa con sus encargos.

También ha colaborado con otras celebridades, y esta mallorquina. ¿Nos puede decir quién y cómo?

En el año 2007 vino una persona a visitarme por si quería hacer las piezas para una preforma. Le contesté afirmativamente, y mi sorpresa fue que, después de cerrar el pacto, era para una preforma del conocidísimo Miquel Barceló. La primera se efectuó en el Consolat de Mar y hubo otras en Estados Unidos. En todas las que realicé, las piezas de barro salieron de mis manos.

En la Fira del Fang, ¿ha obtenido algún premio?

Dos. En la primera en la que participé me dieron el premio a la mejor pieza popular y en el año 2001 el premio al mejor estand.

¿Qué futuro tiene la Fira del Fang?

Es incierto. Hemos de tener en cuenta el año en que se creó y el actual. En los primeros años no había ni la mitad de ferias actuales y la gente estaba dispuesta a salir y ver las novedades, así como comprar los objetos que se vendían en la Fira. Tampoco había la cantidad de tiendas de cerámicas actuales. Hoy hay prácticamente feria en todos los pueblos y alfareros que exponen en la misma sus productos. La gente de otros pueblos ya no tiene necesidad de bajar a la Fira, ya que un domingo u otro podrán adquirir sus necesidades o en cualquier tienda de cerámica que hay actualmente en Mallorca. La prueba la tenemos en las grandes superficies, que tienen un apartado todo el año donde se puede adquirir cualquier utensilio de barro de cocina.

¿Cómo ve el futuro de las ollerías de Pòrtol?

Sinceramente no lo veo claro, principalmente por el relevo generacional, ya que los jóvenes van por otras cuestiones. El nuestro es un trabajo muy sucio, en el buen sentido de la palabra, y muy sacrificado, y nuestros descendientes van por otro camino: estudiar una carrera u otros que buscan un trabajo menos sacrificado que el nuestro, que, repito, es muy bonito y entretenido, pero muy sacrificado.

El Ayuntamiento le ha rendido un homenaje. ¿Está satisfecho?

Sí, es una cosa que no me esperaba y estoy muy agradecido al consistorio por esta atención.