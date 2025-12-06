Introducen vacas de raza mallorquina en Galatzó para mejorar la gestión forestal

El Ayuntamiento de Calvià ha informado este sábado que se han introducido ocho ejemplares de vacas de raza mallorquina (1 toro y 7 vacas) en la finca pública de Galatzó con el objetivo de mejorar la gestión forestal del histórico predio. Los animales provienen de la explotación de Pau Canals en Son Bugadelles y han sido introducidas gracias a un convenio suscrito entre el Consistorio y la Associació de Pagesos per la Terra. "Con ello se da un paso más en la recuperación agraria de la finca para hacerla viable y ejemplo de los usos tradicionales del campo", explica el Ayuntamiento.

Las vacas, geolocalizadas mediante GPS, contribuirán al desbroce natural del entorno forestal. "Se ha elegido la raza mallorquina por su carácter autóctono, resistencia y capacidad de adaptación", apunta la institución municipal, que añade que "es el primer paso en un plan de introducción que se irá prolongando en el tiempo".

Las vacas han sido adiestradas para su nueva función. / Ajuntament

La introducción de las vacas en Galatzó se suma a la cabaña ovina, equina (burros) y porcina ya existente en la finca. También se cuenta con colmenas y actividad de apicultura de gran valor medioambiental. Juan Thomàs, teniente de alcalde del municipio, afirma que se trata de una apuesta por «recuperar la actividad agraria en Galatzó y que la finca luzca como era en tiempos de nuestros abuelos. Queremos que nuestros niños y mayores la visiten y que se convierta en la referencia de cómo deben ser las 'possessions' de Calvià».

El Ayuntamiento 'calvianer' recuerda que la ganadería extensiva vacuna en los entornos naturales mediterráneos "desempeña un papel clave en el mantenimiento del ecosistema y la conservación del paisaje". "El pastoreo, como parte de la ganadería tradicional, ofrece diversos beneficios ambientales como la prevención de incendios forestales por el efecto de desbroce natural y consumo de biomasa, el mantenimiento del paisaje y los hábitats abiertos, la conservación de la biodiversidad y la fertilización del suelo. Para ello es necesaria una carga ganadera proporcionada que sea sostenible y adaptada a la capacidad de regeneración del ecosistema".

Los ejemplares liberados han sido adiestrados previamente. Portan un collar GPS que les indica en qué área pueden pastar. "De esta manera se les guía a través de las diferentes zonas de la finca". La finca pública de Galatzó cuenta con la custodia agraria de la Associació de Pagesos per la Terra, con sede en el municipio, gracias a un convenio suscrito con el Ayuntamiento. "La custodia agraria es una estrategia de conservación del medio ambiente basada en la colaboración voluntaria y la firma de un acuerdo entre el propietario de terrenos y una entidad que suele ser una asociación, fundación u otra entidad sin ánimo de lucro", aclara la institución local. Mediante este convenio en concreto, la Associació de Pagesos per la Terra gestiona los cultivos de secano y la ganadería en la finca.

Los animales contribuirán al desbroce natural del terreno con el objetivo de evitar incendios forestales. / Ajuntament

Pau Canals, presidente de la asociación, espera introducir más ejemplares y que los recién liberados en el mirador de Ses Sínies críen: «la vaca de raza mallorquina está adaptada a este entorno y espero que en la finca lleguen al centenar». Por otra parte, Amadip-Esment gestiona la parte social, los jardines y el huerto de regadío y árboles frutales. En estos momentos, desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se trabaja en la licitación para la elaboración de un plan forestal que "definirá con detalle la estrategia a seguir para la recuperación de tierras aradas, olivos centenarios o los tradicionales marges, en definitiva todo aquello que configura el paisaje agrario de la finca", señala el Ayuntamiento.

El Consistorio celebra que durante la presente legislatura la finca de Galatzó "ha recuperado protagonismo en la sociedad calvianera con campamentos de verano para niños residentes, siendo sede de talleres y actos saludables, con el revitalizado pancaritat o albergando eventos municipales". Asimismo, se ha fortalecido su papel como santuario de especies protegidas con la reintroducción de tortugas y ejemplares del águila 'coa barrada' o de Bonelli.

La finca pública de Galatzó fue adquirida por el Ayuntamiento en el año 2006. Ocupa una extensión de casi el 10% de la superficie del municipio de Calvià. Además de su valor medioambiental y agrario, cuenta con el conjunto arquitectónico de les casas de Galatzó que se encuentran en proceso de restauración y modernización.