El Govern autoriza la construcción de dos grandes proyectos solares en Inca y sa Pobla

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, firmó el pasado 30 de noviembre dos resoluciones mediante las que se concede la autorización para la construcción de dos grandes proyectos fotovoltaicos en los municipios de Inca y sa Pobla. Se trata de las instalaciones proyectadas en la finca de Son Vivot de Inca y en el entorno de la histórica ‘possessió’ de Talapi de sa Pobla, ambas declaradas como proyectos industriales estratégicos por parte del Govern, cuyos promotores han solicitado en los últimos meses la autorización para iniciar las obras que finalmente se ha concedido después de que los técnicos de la citada dirección general hayan emitido sendos informes favorables.

El proyecto de Son Vivot de Inca, promovido por Enel Green Power España, ocupará una supeficie de 185.700 metros cuadrados en la finca ubicada en las faldas del Puig de Santa Magdalena. Constará de 37.422 paneles solares.

Tal y como publicó este diario en 2024, el terreno donde se ubicará el parque fotovoltaico de Son Vivot está ocupado por una plantación de algarrobos de secano sobre una superficie de 22,45 hectáreas. La promotora propuso su sustitución por la implantación del parque fotovoltaico porque, según indicó, «necesitan poda de mantenimiento y un correcto manejo del suelo» que actualmente no se realiza. A cambio, propuso el aprovechamiento de los pastos del interior del parque mediante «pastos permanentes en rotación», dividiendo el terreno en 16 recintos y firmando un contrato de colaboración con la explotación ecológica ganadera de Son Jover.

El proyecto de Son Vivot se instalará en las faldas del Puig de Santa Magdalena de Inca. / DM

Inicialmente, el punto de conexión del proyecto se proyectaba en la subestación que debía construir el parque solar Fenix Energy, entre Inca y Selva, pero este proyecto quedó descartado por perder la opción de acceso a la red eléctrica. A pesar de que el ayuntamiento de Selva presentó un informe desfavorable al desarrollo del proyecto de Son Vivot, la comisión medioambiental valoró en 2024 el visto bueno del resto de administraciones y emitió una resolución favorable al entender que no producirá «impactos adversos significativos» si se cumplen una serie de prescripciones.

Por su parte, el proyecto de Talapi, en sa Pobla, consiste en una agrupación fotovoltaica de dos instalaciones bautizadas con el nombre de Junípero Serrra 1 y 2, promovidas por la sociedad Recap PVA Mallorca, SL. La primera ocupará una extensión de 107.723 metros cuadrados, con 16.320 paneles solares, mientras que la segunda se habilitará en una parcela de 78.251 metros cuadrados, con 12.160 paneles solares.

Se trata de un proyecto no exento de polémica por el impacto que, según los vecinos, podría causar a poca distancia de la histórica ‘possessió’, calificada como Bien de Interés Cultural (BIC), ya que las casas están consideradas como uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura señorial del campo mallorquín, con elementos que se remontan al siglo XVI.