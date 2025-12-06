Aparece otro velero varado en Son Maties, la playa de los naufragios de Calvià

La imagen de un velero varado en la playa de Son Maties (Palmanova, Calvià) ya se ha convertido en parte del paisaje habitual de este punto del litoral que se sitúa entre los más frecuentados por los bañistas en el municipio.

Cada año, sobre todo en los márgenes de la temporada alta, después de episodios de mal tiempo suele aparecer una embarcación embarrancada, contribuyendo a que el arenal, muy utilizada por dueños de barcos para pasar largas temporadas, se conozca ya como la playa de los naufragios.

El último caso se ha registrado esta misma semana, cuando un velero antiguo y en un estado de conservación bastante deficiente, amaneció cerca de la orilla.

El velero presenta un deficiente estado de conservación / Juan Luis Iglesias

El último caso hasta ahora se había producido el pasado mes de marzo. Un barco de dimensiones notables apareció en aquel entonces embarrancado en la orilla, dejando una imagen que ya no sorprende a los habituales del lugar, acostumbrados a pasear por la playa y a toparse de vez en cuando con este tipo de estampa.

En 2024, por las mismas fechas ya pasó lo mismo. Un velero de estilo clásico y de grandes dimensiones amaneció varado en la playa.

En todo caso, siempre que pasa algo así algunos vecinos se inquietan por el hecho de que, al estar en los prolegómenos de la temporada turística, las labores de retirada se retrasen demasiado, lo que suele dejar vía libre para actos vandálicos y la dispersión de materiales del barco por todo el arenal.

Año 2019

Algunos residentes recuerdan en este sentido lo que sucedió en 2019, cuando otro yate de gran eslora quedó embarrancado en este mismo arenal. Esa situación se prolongó durante meses, sin que el propietario actuase para retirarlo.

En la embarcación, se pintaron grafitis y fue objeto de saqueos. Llegó un momento en que su impacto visual y su estado de deterioro era tal que provocó multitud de quejas vecinales. Los residentes alertaron incluso de la presencia de okupas en su interior.

Finalmente, el ayuntamiento de Calvià tuvo que dedicar cerca de 80.000 euros de su presupuesto de 2020 a asumir la retirada del yate de 22 metros de eslora.

Otro caso sonado

La historia reciente de esos 'naufragios' en Son Maties ha dejado otros momentos controvertidos. Como lo que sucedió en septiembre de 2023, cuando un velero de unos 11 metros de eslora apareció embarrancado en la orilla de la playa de Son Maties, en Palmanova, donde se convirtió en una atracción improvisada para bañistas y paseantes, como es habitual en estos tiempos de selfies y redes sociales.

Iñaki Moure

En este caso, la retirada tampoco fue sencilla. La Policía Local de Calvià se vio obligada a intervenir ante la iniciativa del dueño del velero de intentar reflotarlo por su cuenta con la colaboración de un grupo de voluntarios y con la ayuda de un llaüt que debía servir de remolque.

Los agentes esgrimieron motivos de seguridad para no permitir esta operación, para la cual se había pedido ayuda a los vecinos a través de las redes sociales.

Playa de Son Maties

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Calvià publicó recientemente los resultados del control de aforo en sus principales playas durante el pasado verano. El análisis, enmarcado en el proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI), revela que la primera posición corresponde a Son Maties, en Palmanova, que registró el mayor porcentaje, con un 49,8% de su capacidad el día 24 de agosto. En esa jornada veraniega, recibió a 757 bañistas cuando su capacidad total es para 1.520 personas.