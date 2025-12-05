Vandalismo
Vox insta a PSOE y Més a limpiar las pintadas antiturísticas aparecidas en Alcúdia
El teniente de alcalde Juan Sendín destaca además que una pintada está "plasmada en catalán"
El teniente de alcalde de Seguridad y Turismo del Ayuntamiento de Alcúdia, Juan Sendín, de Vox, responsabiliza a los partidos PSOE y Més de una serie de pintadas vandálicas con mensajes antiturísticos que han aparecido en diversos lugares del casco histórico de la localidad e incluso asegura que instará públicamente a los portavoces de ambos partidos a «asumir su parte de responsabilidad y a encargarse, de manera immediata, de la limpieza de estas pintadas, así como a condenar sin matices estos actos vandálicos».
La formación ultraderechista cree que los grafitis vandálicos son una consecuencia del «clima de hostilidad hacia el turismo» que está siendo «alentado», de forma «directa o indirecta», por los partidos de izquierda representados en el Ayuntamiento, «cuyos discursos y actitudes contribuyen a legitimar este tipo de acciones incívicas». Por ello, Vox «exige responsabilidades institucionales claras y contundentes».
Sendín denuncia «enérgicamente» la reciente «oleada de actos vandálicos y pintadas de contenido turismofóbico» que han aparecido en el municipio, unas acciones que «atentan directamente contra el patrimonio de la ciudad, declarado Conjunto Histórico Artístico hace más de medio siglo» y constituye «nuestro tesoro más preciado».
Además, en una nota de prensa, el único representante de la ultraderecha que queda en el pleno municipal después de que los otros dos concejales que formaban parte de lista de Vox se dieran de baja del partido, destaca el hecho de que los mensajes «de odio y turismofobia» se hayan "plasmado en catalán» (uno de ellos reza ‘Turisme, no’).
Sendín, que es el regidor responsable de la Policía Local, expresa su apoyo a la publicación realizada por la plantilla policial en las redes en la que avisa a los autores que serán identificados. «Les garantizo que deberán asumir todas las consecuencias legales y económicas derivadas de los daños causados en nuestro municipio, el vandalismo es un delito y será perseguido con la máxima firmeza», assegura el representante de Vox.
- ‘Ja era hora – Gastrofest’ llega a Binissalem: la nueva feria gastronómica que presenta la cerveza Balear 1983
- Esporles se blinda contra la especulación inmobiliaria y prepara límites al precio de la vivienda
- Feliciano Fuster no dejó herederos
- Las discotecas de Calvià apuestan por el 'tardeo' y abrirán a las seis de la tarde
- Formentor, robado a los mallorquines
- La OCB de Manacor cancela una conferencia de Laura Miró sobre el 'antisemitismo en Mallorca' tras ser acusada de ser 'abiertamente sionista
- Adiós a las palas y partidos improvisados: Sóller veta los juegos en sus playas durante el verano
- Santa Margalida desconoce el paradero de los cuadros y libros que heredó de Feliciano Fuster