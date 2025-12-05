Vox insta a PSOE y Més a limpiar las pintadas antiturísticas aparecidas en Alcúdia

El teniente de alcalde de Seguridad y Turismo del Ayuntamiento de Alcúdia, Juan Sendín, de Vox, responsabiliza a los partidos PSOE y Més de una serie de pintadas vandálicas con mensajes antiturísticos que han aparecido en diversos lugares del casco histórico de la localidad e incluso asegura que instará públicamente a los portavoces de ambos partidos a «asumir su parte de responsabilidad y a encargarse, de manera immediata, de la limpieza de estas pintadas, así como a condenar sin matices estos actos vandálicos».

La formación ultraderechista cree que los grafitis vandálicos son una consecuencia del «clima de hostilidad hacia el turismo» que está siendo «alentado», de forma «directa o indirecta», por los partidos de izquierda representados en el Ayuntamiento, «cuyos discursos y actitudes contribuyen a legitimar este tipo de acciones incívicas». Por ello, Vox «exige responsabilidades institucionales claras y contundentes».

Sendín denuncia «enérgicamente» la reciente «oleada de actos vandálicos y pintadas de contenido turismofóbico» que han aparecido en el municipio, unas acciones que «atentan directamente contra el patrimonio de la ciudad, declarado Conjunto Histórico Artístico hace más de medio siglo» y constituye «nuestro tesoro más preciado».

La pintada "plasmada en catalán" a la que hace referencia el partido ultra. / DM

Además, en una nota de prensa, el único representante de la ultraderecha que queda en el pleno municipal después de que los otros dos concejales que formaban parte de lista de Vox se dieran de baja del partido, destaca el hecho de que los mensajes «de odio y turismofobia» se hayan "plasmado en catalán» (uno de ellos reza ‘Turisme, no’).

Sendín, que es el regidor responsable de la Policía Local, expresa su apoyo a la publicación realizada por la plantilla policial en las redes en la que avisa a los autores que serán identificados. «Les garantizo que deberán asumir todas las consecuencias legales y económicas derivadas de los daños causados en nuestro municipio, el vandalismo es un delito y será perseguido con la máxima firmeza», assegura el representante de Vox.