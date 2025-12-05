El sector ganadero no oculta el “pánico” a una posible entrada de la peste porcina

El sector especializado en la producción de ganado porcino de Mallorca vive estos días con intensa preocupación las noticias relacionadas con el brote de peste porcina africana (PPA) que llegan de Barcelona y no oculta el “pánico” a una posible entrada a la isla de esta enfermedad vírica infecciosa que de momento solo afecta a jabalíes salvajes de la zona de Collserola. Y uno de los principales temores de los productores es el efecto que la PPA podría provocar en el ‘porc negre’, la raza autóctona de Mallorca, porque, según apuntan, sería un “trauma” ya que “no podría repoblarse” con ganado importado, pues se trata de una especie que es propia de la isla.

El presidente de la Associació de Ramaders del Porc Negre Mallorquí, Miquel Joan Company, admite que en la entidad hay “preocupación” por una posible detección de la enfermedad en alguna granja de Cataluña porque, si este fuera el caso, no existe ninguna duda de que “la peste porcina llegaría a Mallorca”. Mientras sigue cruzando los dedos para que la PPA no se traslade del plano silvestre al doméstico, la entidad ha empezado a adoptar sus propias medidas para curarse en salud, decididas en una reunión celebrada este pasado lunes. Estas actuaciones que han empezado a llevarse a cabo en las explotaciones mallorquinas consisten en evitar visitas a las granjas para restringir al máximo la circulación de personas, ya que el virus “puede llegar en los zapatos o en las ruedas de los vehículos”. Por ello, han empezado a desinfectar los neumáticos de los coches.

“Es muy importante vigilar todo lo que llega de fuera, debe haber muchos controles, y así se lo hemos pedido al Govern”, explica Company, consciente de que el comercio marítimo “no puede pararse” porque, en caso contrario, “se generaría una gran alarma social”.

Imagen de los productores de 'porc negre' premiados en la última edición del Dijous Bo / Rosa Ferriol

De hecho, el Govern ya ha asegurado tanto públicamente como a nivel interno a las principales organizaciones agrarias que no se impedirá la entrada de animales procedentes de otras zonas del país si cumplen la normativa sanitaria vigente, una afirmación que incluso es más contundente cuando se dirige directamente a los representantes del sector. “No podemos restringir de ninguna manera la entrada de porcino ni a vida ni a sacrificio procedente del resto de comarcas de Cataluña ni del resto de España”, comunicó este pasado miércoles el director general de Agricultura, Fernando Fernández, a los representantes del sector en una carta interna a la que ha tenido acceso este diario, en la que también instaba a tener “tranquilidad” porque “la declaración de brote implica que quedan suspendidos todos los movimientos de porcino procedentes de la zona de restricción”, por lo que las autoridades catalanas “no autorizan ninguna guía de estos municipios”.

A pesar de estos llamamientos a la calma, los productores no pueden evitar un cierto nerviosismo. “En caso de entrar la enfermedad, sería un trauma en Mallorca porque afectaría al plano económico y también al de la conservación de la raza, porque de ‘porc negre’ solo hay en Mallorca”, insiste el presidente de la entidad que vela por la conservación de esta especie autóctona.

“Hay miedo por lo que pueda pasar”

Las principales organizaciones agrarias comparten esta inquietud con respecto a la evolución de la peste porcina. El coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià, explica que, a pesar de que todavía no existen motivos reales para preocuparse, “hemos notado miedo por lo que pueda pasar”. “Hay miedo por parte de los productores a que se rompa la campaña de Navidad, que es muy importante por la comercialización de la ‘porcella’”, uno de los platos estrella de muchas familias mallorquinas en estas fiestas. Gaià añade que, a pesar de que actualmente la PPA no se ha extendido ni ha afectado a ninguna explotación ganadera, “los medios tienen capacidad para crear un estado de opinión” que podría ir en contra del sector por influir en la percepción de los consumidores.

“Queremos pensar que no pasará nada y que no tenga efectos sobre el mercado, pero la gente está preocupada”, añade el coordinador de Unió de Pagesos. Y es que, si finalmente se confirma que el contagio entre los jabalíes de Collserola se debe a un bocadillo con un embutido contaminado, “también podría pasar aquí”.

Esta entidad se muestra especialmente preocupada por la supervivencia de las variedades locales y cree que la administración debería aplicar políticas más proteccionistas en este sentido, ya que “cada día entran a Mallorca animales vivos” de diferentes partes del mundo y muchos de ellos hacen escala en Cataluña. “La administración es reacia a adoptar medidas de este tipo, pero algún día tendremos una desgracia”, avisa Gaià.

Por su parte, Joan Company, presidente de la organización Asaja, habla directamente de “pánico”, especialmente por las consecuencias sobre el ‘porc negre’, una especie que “no podría repoblarse” porque no existe más allá de Mallorca. “De momento, parece que está controlado con los jabalíes de Cataluña y lo importante es que no haya afectado a ninguna granja porcina”, afirma aliviado.

Company explica que la entidad ha reclamado al Govern que “extreme las medidas de control, aunque sin volverse locos, porque todo depende de la evolución de la enfermedad”. Asaja “no es partidaria de cerrar fronteras” por ahora, aunque si la PPA se detecta en alguna explotación ganadera podría cambiar su discurso. “Hay gente que dice que el bloqueo no debería esperar a tener la enfermedad aquí”, concluye.

En cuanto a la posible bajada de precios del ganado porcino, el sector se muestra cauto. Desde Asaja ven “lógico” que la PPA implique que “haya movimiento de precios”, aunque la asociación del ‘porc negre’ afirma que “de momento no ha cambiado nada” y los precios “no tienen por qué bajar” porque no existe una incidencia real de la enfermedad.