Precintan el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sóller tras detectarse okupas

La Policía Local ha precintado este miércoles el acceso al inmueble que había albergado el antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la calle de Joan Marquès Arbona de Sóller, tras detectarse la presencia de personas no autorizadas en su interior.

Los vecinos de la zona han alertado en al menos tres ocasiones de movimientos dentro del edificio, hecho que motivó que los agentes precintaran la puerta principal para impedir el acceso.

Según ha informado el concejal de Gobernación, Carlos Darder, las sospechas se generaron hace unas semanas, cuando residentes de la zona del Fossaret advirtieron que la puerta del edificio permanecía abierta. A partir de ese momento se recibieron diversos avisos alertando de posibles ocupaciones.

Darder ha detallado que "vecinos nos comunicaron que había personas en el interior", motivo por el cual se ordenó a la Policía Local precintar el acceso para evitar nuevas intrusiones. El concejal recuerda que "como mínimo, en tres ocasiones los vecinos nos han avisado de la presencia de okupas".

El inmueble, que alojó las dependencias de la Guardia Civil hasta su traslado en el año 2011, continúa cerrado y presenta un estado de conservación deficiente.