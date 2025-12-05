Llega por primera vez a Mallorca el Reial Campament, el campamento oficial de los Reyes Magos

El espíritu de la Navidad llegará este año a Mallorca con una propuesta inédita: el Reial Campament, el campamento oficial de los Reyes Magos que abrirá sus puertas por primera vez en la isla los días 3 y 4 de enero, de 17:00 a 22:00 horas, en el municipio de Consell. Las entradas ya se pueden adquirir en este enlace.

Este innovador proyecto permitirá que niños, niñas y familias descubran cómo se preparan los Reyes de Oriente en los días previos a la esperada Cabalgata. Más de 20 actores y actrices darán vida a un recorrido inmersivo lleno de luz, misterio y fantasía.

Más de 20 actores y actrices darán vida a un recorrido que nos sumergirá en el mágico universo de los Reyes de Oriente. / ROTCOM

El espacio contará con las auténticas jaimas reales, la jaima donde duermen los Reyes Magos, la jaima de los carboneros, la jaima del joyero real, además de la sorprendente Fábrica Mágica de Regalos. Un universo navideño creado para sumergir a los visitantes en un ambiente mágico, repleto de detalles y sorpresas.

Un evento con actividades familiares, cuentacuentos y talleres

A lo largo del recorrido, el público podrá disfrutar de:

– Talleres de Mallorca y de la Fundació Deixalles

– Actuaciones musicales y cuentacuentos

– Una zona para escribir la carta

– Entrega de cartas al Cartero Real

– Un Laccao gratuito para todos los niños y niñas que entreguen su carta

El Cartero Real recibirá las cartas de todos los niños y niñas que la escriban. / ROTCOM

Además, el evento incorpora una acción solidaria muy especial en colaboración con SOS Mamás. Todos los niños y niñas que aporten 1 kilo de alimentos no perecederos recibirán gratuitamente un globo mágico para recorrer el campamento.

Consell, destino navideño y apuesta por el turismo responsable

El Reial Campament forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Consell para reforzar el turismo responsable en temporada baja y posicionar al municipio como destino de Navidad. Un proyecto que complementa otras actividades como el Mercado de Navidad del 13 de diciembre, el Encendido de Luces del 5 de diciembre y la ya reconocida Cabalgata de Reyes de Consell.

Más información y venta de entradas aquí.