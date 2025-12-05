Alcúdia compra la antigua colonia de Gatamoix por 874.000 euros

El Ayuntamiento de Alcúdia formalizó ante notario este pasado jueves 4 de diciembre la adquisición de la antigua Colonia Agrícola de Sant Lluís, más conocida como Gatamoix o es Poble Nou, situada en las faldas del Puig de Sant Martí, por casi 874.000 euros. El Consistorio 'alcudienc' destaca que esta operación "permite que un espacio emblemático, con una historia vinculada al desarrollo agrícola y al patrimonio de Alcúdia, pase a ser de propiedad pública y se incorpore al parque público municipal del Puig de Sant Martí".

La finca, de más de 90.000 metros cuadrados, está ubicada en una zona de gran valor histórico, patrimonial y ambiental. "El Ayuntamiento de Alcúdia trabajará para que se pueda destinar a proyectos educativos, culturales y medioambientales, en colaboración con las administraciones insulares y autonómicas, consolidando así el espacio como un referentepara la ciudadanía y para los visitantes", explica la institución.

Es Poble Nou tiene un fuerte vínculo con la historia agrícola de Alcúdia, ya que su creación está directamente relacionada con los planes de desecación de la Albufera y los intentos de repoblación del siglo XIX. "La promulgación de la Ley de Colonias Agrícolas y Poblamiento Rural del 3 de junio de 1868 facilitó que terrenos improductivos pudieran ser ocupados con incentivos fiscales, de consumo y del servicio militar", explica el Ayuntamiento.

La alcaldesa Fina Linares firma el contrato de compraventa de la finca. / Ajuntament

En este contexto, la New Majorca Land Company adquirió varias pequeñas fincas hasta sumar más de 8 hectáreas, sentando las bases de la antigua colonia agrícola que hoy se conoce como es Poble Nou.

Un proyecto de consenso y colaboración

El Ayuntamiento de Alcúdia ha expresado un agradecimiento especial a las Escuelas Pías Provincia de Betania, que "han facilitado la adquisición con una actitud de paciencia, generosidad y voluntad de priorizar el bien público por encima de otras opciones privadas".

También reconoce el trabajo de todos los trabajadores municipales implicados en el proceso y la colaboración de instituciones supramunicipales como el Ibanat, la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal, el Institut Balear de la Joventut, el servicio de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca y el servicio de la Secretaría Técnica de Presidencia del Consell de Mallorca.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), explica que “con esta adquisición preservamos un espacio muy querido por la ciudadanía y garantizamos que es Poble Nou vuelva a ser un lugar público, abierto y accesible, donde las generaciones futuras podrán disfrutar de la historia, la naturaleza y la cultura de Alcúdia". "La operación supone un paso histórico para la protección del patrimonio y del medio natural del municipio, y consolida es Poble Nou como un símbolo de identidad, historia y compromiso público en Alcúdia", concluye.