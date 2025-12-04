El socialista Toni Miralles es elegido alcalde de Montuïri

La sala de plenos del Ayuntamiento de Montuïri ha sido el escenario este jueves por la tarde de una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día: la elección de un nuevo alcalde. El guion ha salido tal y como estaba previsto y el socialista Toni Miralles ha logrado la mayoriá suficiente para ser elegido como el nuevo alcalde de Montuïri en sustitución de Paula Amengual, de Més, que renunció al cargo el pasado martes después de haber presidido el Ayuntamiento desde junio de 2023, cuando se convirtiró en la primera mujer alcaldesa de la historia municipal.

En una sala llena de público, Més, con cuatro concejales, y PSOE, con dos, han sumado sus votos para elegir a Miralles como el nuevo alcalde de la localidad del Pla, en cumplimiento del pacto de gobernabilidad firmado a principio de legislatura mediante el que la formación ecosoberanista asumiría la alcaldía durante dos años y medio y el partido socialista durante el último año y medio del mandato.

El PP, que a pesar de haber sido la fuerza más votada en 2023, con cinco representantes, está en la oposición municipal, ha presentado a su propia candidata, Marilena Jaume, que ha obtenido la renta insuficiente de cinco votos de sus compañeros de filas.

Miralles es el primer alcalde socialista después de 40 años, desde los tiempos de Joan Miralles Julià. Por ello, diversos cargos del partido han arropado al nuevo cargo municipal en un día importante para la formación. Entre otros han acudido el delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, la presidenta del PP mallorquín, Amanda Fernández, o la portavoz del partido en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

La sala de plenos ha registrado una gran afluencia de público. / Maria Antònia Rigo

El primer teniente de alcalde, Joan Jaume Roca, ha sido el encargado de presidir el pleno de investidura, que se ha iniciado con unos 15 minutos de retraso. Una vez consumado el relevo, el nuevo alcalde, Toni Miralles, ha agradecido a sus compañeros del equipo de gobierno su confianza y ha asegurado que realizará una gestión "continuista" con respecto a su antecesora porque observa "buena predisposición" en el pacto municipal. También ha instado a la oposición a llevar a cabo un trabajo "constructivo" y ha terminado su discurso con más palabras de agradecimiento a favor de su familia, su partido y sus compañeros de gobierno municipal.

Una imagen de los regidores municipales, durante el pleno extraordinario. / Maria Antònia Rigo

Por su parte, la exalcaldesa Paula Amengual ha expresado su confianza en que el nuevo alcalde seguirá el trabajo iniciado en estos dos años y medio de legislatura, mientras que la portavoz del PP, Marilena Jaume, ha garantizado una "oposición constructiva" en beneficio de los vecinos y vecinas de Montuïri. También ha felicitado al nuevo alcalde.