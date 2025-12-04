Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vandalismo

La policía de Alcúdia avisa a los autores de pintadas: "Os identificaremos"

El cuerpo policial asegura que investigará hasta dar con la autoría de los grafitis vandálicos que han aparecido en el centro histórico y pide la colaboración ciudadana para dar con ellos

Una de las pintadas que han aparecido en Alcúdia.

Una de las pintadas que han aparecido en Alcúdia. / Policía Local Alcúdia

Joan Frau

Joan Frau

Alcúdia

La Policía Local de Alcúdia ha avisado a través de las redes sociales a los autores de una serie de pintadas de mal gusto que han aparecido en diversos enclaves del centro histórico de la localidad: "El momento llegará". En un mensaje "dirigido directamente al autor o autores de estos actos", el cuerpo policial "garantiza" que seguirá "trabajando, investigando y utilizando todos los medios disponibles hasta identificaros".

Uno de los grafitis afecta al panel explicativo sobre las murallas.

Uno de los grafitis afecta al panel explicativo sobre las murallas. / Policía Local Alcúdia

En la misma publicación, la Policía Local de Alcúdia condena "firmemente" las pintadas que, de manera "incívica e irresponsable", se han realizado estos días en el centro histórico y en varios puntos de la ciudad. "Un patrimonio que es de todos, que cuidamos entre todos y que merece respeto", añade.

Además, añade que cuando se identifique a los autores, "deberéis asumir todas las consecuencias legales y económicas derivadas de los daños causados en nuestro municipio".

Además, solicita la colaboración ciudadana. "Si alguien ha visto algo, tiene pruebas, imágenes o cualquier sospecha sobre la identidad de los responsables, puede ponerse en contacto con la Policía Local de Alcúdia. La confidencialidad y el anonimato están totalmente garantizados", apuntan en las redes.

Imagen de otra de las pintadas vandálicas.

Imagen de otra de las pintadas vandálicas. / Policía Local Alcúdia

"Alcúdia es una ciudad que ama su patrimonio y que no tolerará ningún comportamiento que atente contra él. El respeto al espacio público es una obligación, no una opción", concluye la publicación.

TEMAS

