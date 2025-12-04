La peste porcina esquiva los mercados de Mallorca: «La situación es de completa normalidad»

Mallorca, como tantas otras veces, vive de espaldas a los dramas que afectan a la Península, y sus carniceros han esquivado el brote de peste porcina africana que azota a España tres décadas después de su erradicación. En los mercados se respira una absoluta normalidad: la venta de cerdo continúa sin cambios y sin rastro de alarma.

«La situación es de total normalidad», explica Jessica Rubí, carnicera de la casquería mallorquina del Mercat de Pere Garau, donde solo vende cerdo de la isla. «No ha habido nada raro, no tenemos noticias de nada», asegura Rubí.

Pero no solo quienes trabajan con producto autóctono parecen ajenos al problema. Toni Servera, propietario de la Carnisseria Germans Servera, vende cerdo peninsular y también se muestra impertérrito ante la crisis: «No han modificado los precios. Tengo encargos de 'porcella' para Navidad y no me ha faltado producto ni han recortado pedidos».

Los casos detectados de peste porcina en la sierra de Collserola (Barcelona) han obligado al Gobierno y a la Generalitat a imponer restricciones en los municipios cercanos, así como a desplegar a agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evitar su propagación. Sin embargo, tanto Rubí como Servera coinciden en que ningún cliente del Mercat de Pere Garau ha mostrado inquietud por la crisis porcina: «Nadie me ha dicho nada. Siguen comprando con total tranquilidad».

Algunos clientes preguntan por la peste porcina en el Mercado del Olivar

En el Mercado del Olivar, las noticias han volado un poco más, y algunos clientes sí han preguntado, aunque de forma muy puntual. «Solo un 1% de los clientes me ha comentado algo sobre el tema, y diría que estoy exagerando», apunta Jaume Aguiló, propietario de la carnicería Can Jaume.

Aguiló asegura que su actividad continúa sin variaciones y que solo prevé una subida del precio de la 'porcella' de cara a Navidad, «como cada año, pero eso no tiene nada que ver con la peste».

La misma tranquilidad transmite Catalina Sastre, de Carnisseria Miquel Sastre, quien afirma que los precios «por ahora son los mismos» y que todo sigue como siempre. Además, señala que los pocos clientes que han preguntado por la peste porcina «están más tranquilos que antes»: «Ahora saben que habrá todavía más controles, así que el producto será incluso más seguro».

Crisis de peste porcina en Catalunya

Este martes, el Ministerio de Agricultura elevó los casos de jabalís muertos por el virus a un total de nueve. Hasta ese momento se conocían dos casos positivos y una cuarentena de cadáveres localizados en torno a las inmediaciones de los puntos en donde se encontraron los primeros ejemplares fallecidos. En esos lugares se comprobó que a los jabalís se les había transmitido la infección, extremadamente letal para los cerdos. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, concretó que los nuevos diagnósticos confirmados de contagio son dentro del perímetro de seis kilómetros en que se ha tendido un control sanitario y donde, a su vez, se restringe el acceso a caminos de montaña y parajes naturales.