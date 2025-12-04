El Govern instala un repetidor en el Hospital de Inca para asegurar las comunicaciones internas en caso avería

La Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) ha instalado una estación repetidora de la red pública de emergencias TetraIB en el Hospital de Inca, con la que se podrá mantener un sistema comunicación interna si se interrumpen las telecomunicaciones comunes.

Con esta actuación, el centro se convierte en el primer hospital de Baleares que dispone de cobertura interior estable de esta infraestructura crítica, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Con la nueva instalación, la transmisión de datos y la coordinación en situaciones de emergencia o caída de comunicaciones se producirán con "continuidad y prioridad", lo que permitirá "optimizar los tiempos de respuesta".

"Esta actuación da estabilidad a la comunicación en el interior del centro y facilita que los profesionales sanitarios puedan anticipar decisiones y preparar recursos con mayor precisión", ha explicado el director gerente de IB Digital, Miquel Cardona.

Además, ha apuntado que el objetivo es que la tecnología pública sea una herramienta operativa al servicio de los servicios de emergencias y de los ciudadanos.

De este modo, en caso de caída de comunicaciones, interrupción del suministro eléctrico o accidente con múltiples heridos que deben ser trasladados al hospital, la nueva cobertura TetraIB permitirá mantener contacto permanente de calidad entre los servicios del hospital y las ambulancias. Esto permitirá coordinar la movilización de equipos, preparar espacios asistenciales y asegurar una recepción del paciente más eficiente.

Refuerzo de la seguridad del paciente

El director médico del Hospital de Inca, José Luis Guerrero, ha manifestado que disponer de una comunicación estable con el SAMU061, el 112 y las unidades de transporte sanitario es "clave para la coordinación asistencial". "Esta mejora facilita la organización interna y refuerza la seguridad del paciente", ha indicado.

La red TetraIB es el sistema de comunicaciones de emergencia del Govern diseñado para ofrecer "robustez, priorización de tráfico y seguridad en las transmisiones". La instalación en Inca se ha desarrollado como prueba piloto con resultados "positivos" y "sin interferencias" con los equipos médicos del centro.

La mejora en el Hospital de Inca forma parte de las actuaciones que tienen el objetivo de "reforzar los servicios de emergencias en todas las islas". Tras validar la prueba piloto, el Govern prevé extender este modelo a otros hospitales que presenten carencias de cobertura interior.

"El Govern trabaja para que todos los centros sanitarios cuenten con una infraestructura de comunicaciones estable en situaciones críticas. El siguiente paso es escalar ese modelo a otros hospitales del territorio", ha indicado Cardona.

Con esta actuación, el Govern refuerza el compromiso con un servicio público de comunicaciones "fiable, homogéneo y al servicio de los profesionales que operan en primera línea de emergencias".