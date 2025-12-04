Cuatro horas ininterrumpidas de música tradicional: Santa Margalida celebra la II Ballada Solidària /

La plaza de la iglesia de Santa Margalida acogerá el próximo lunes 8 de diciembre, de 16 a 20 horas, la II Ballada Solidària, una cita festiva y benéfica que regresa tras el éxito de su primera edición. El encuentro, organizado por Ball de Bot Sa Trencadissa, reunirá a algunos de los grupos más destacados del panorama tradicional mallorquín.

El cartel de este año incluye las actuaciones de Aires Vileros, Caliu, Sonadors Sonats y Música Nostra. Uno de los aspectos más singulares de la jornada será la participación de los xeremiers y flabiolers de la Vila, que actuarán en los cambios de grupo para garantizar que la música no se detenga en ningún momento, manteniendo vivo el ambiente durante las cuatro horas que dura el evento.

Además, distintas asociaciones del municipio instalarán puestos de comida, bebida, chocolate y manualidades, contribuyendo al carácter comunitario de la iniciativa. Entre los colectivos que colaboran se encuentran los Dimonis d’Hiachat, Margalidans Agermanats, S’Ateneu de Santa Margalida, AFA, Can Parric y los Quintos de 2015.

La recaudación íntegra se destinará a Ca Na Marona (Amadiba Santa Margalida) —que celebra este año su 30 aniversario— y a Aspanob, la entidad que ofrece apoyo a las familias de niños con cáncer en Baleares. En la primera edición del año pasado lograron recaudar 8.195 euros que fueron destinados a los damnificados por la dana de Valencia.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la parroquia de Santa Margalida, y concluirá con un espectáculo pirotécnico a cargo de los Dimonis d’Hiachat.

Desde la organización hacen un llamamiento a vecinos y visitantes para que participen, destacando el carácter benéfico de la jornada: “Es una fiesta solidaria y necesitamos que la gente se anime; cada aportación suma y nos ayuda a ayudar”.