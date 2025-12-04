Costas deberá decidir sobre la autorización de un circuito de motos acuáticas delante de s'Arenal de Llucmajor

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua tramita la autorización para un circuito temporal de motos acuáticas delante de la costa de s'Arenal de Llucmajor, impulsado por la empresa Life&Sea Mallorca sobre una superficie marina de 22.500 metros cuadrados. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de información pública, por lo que se pueden presentar alegaciones.

El proyecto presentado, que busca la renovación de una autorización similar que estuvo en vigor de 2023 a 2025, consiste en un circuito cerrado de forma cuadrangular, de aproximadamente 150 metros de lado, delimitado por cuatro boyas de señalización amarillas.

Además, según consta en la documentación técnica que se puede consultar en la web de la dirección general de Costas, se prevé el fondeo de una plataforma flotante modular, denominada 'nodriza', con capacidad para un máximo de ocho motos de agua, donde estas permanecerán apagadas cuando no estén en uso. Tanto las boyas como el sistema de fondeo de la plataforma están diseñados para ser retirados diariamente.

La ubicación propuesta sitúa el circuito a aproximadamente 1.000 metros de la línea de playa y a 720 metros de la bocana del puerto deportivo. Según el proyecto, los puntos de fondeo se localizan en fondos arenosos, manteniendo una distancia superior a 100 metros de las praderas de posidonia y a más de 450 metros del límite del espacio protegido LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de Cap Enderrocat y Cap Blanc.

El trámite ambiental se sustenta en una “declaración responsable”, un documento que, según se indica, sustituye al informe de compatibilidad con las estrategias marinas para este tipo de instalaciones de temporada. Como anexo al proyecto se incluye un informe ambiental redactado por consultores externos que analiza la sensibilidad de la zona y propone medidas.

Praderas de posidonia

Dicho informe ambiental señala que la principal medida preventiva es garantizar que los fondeos se sitúen siempre fuera de las praderas de posidonia. También establece la obligación de verificar, antes del inicio de la actividad, la ausencia de ejemplares de nacra (una especie protegida de molusco en peligro de extinción) en los puntos de anclaje. En caso de localizar alguno, se debe comunicar a las autoridades.

El presupuesto de ejecución material para las instalaciones se estima en 2.682 euros con IVA incluido. Por otro lado, el estudio económico propone un canon de ocupación del dominio público para la temporada de 5.325 euros (sin IVA).

Proyecto frustado en Magaluf

Se da la circunstancia de que otro proyecto de circuito de motos acuáticas causó el año pasado una gran polémica en Calvià. En este caso, se planteaba en la costa de Magaluf y era de mayores dimensiones. El Ayuntamiento acabó emitiendo un informe desfavorable que tuvo en cuenta la conselleria del Mar para descartar la iniciativa.

Desde la publicación de los detalles de la iniciativa, se fueron sucediendo las quejas vecinales y de entidades ecologistas por la idea de habilitar un circuito de casi 180.000 metros cuadrados en alta mar. Incluso, se llegó a organizar una recogida de firmas para pedir a las administraciones que lo descartasen.

En aquel entonces, la teniente de alcalde responsable de Turismo, Playas y Litoral de Calvià, Elisa Monserrat (PP), justificó el rechazo, con estos argumentos: «Convertir las playas de Calvià en un circuito de motos acuáticas no entra en absoluto en el modelo de turismo sostenible y respetuoso con el medioambiente que queremos para nuestro municipio, ni con nuestro Plan de Playas 2023-2027”.

El circuito que finalmente no se materializó iba a contar con una superficie de unos 178.000 metros cuadrados en mar abierto. La instalación, se aseguraba en el proyecto presentado ante la dirección general de Costas, estaría delimitada con «boyas cilíndricas ancladas al fondo».