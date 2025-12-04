Consell, el pueblo de Navidad

Consell inaugurará este viernes, a las 19.00 horas, el gran encendido oficial de luces de Navidad, un acto que marcará el inicio de unas fiestas especialmente significativas en el municipio, que celebra este 2025 el centenario de su independencia. El evento incluirá una proyección de videomapping y una chocolatada gratuita, con la que se dará la bienvenida a un mes de actividades que convertirá Consell en uno de los referentes navideños de Mallorca.

La iluminación navideña, fruto de una importante inversión municipal, decorará las principales calles del municipio y acompañará un programa festivo que se prolongará hasta el 5 de enero de 2026. Toda la agenda de actividades, talleres, conciertos, mercados y propuestas culturales está disponible en visitconsell.com, donde se actualiza diariamente.

Un mercado navideño histórico con más de 100 artesanos

El sábado 13 de diciembre Consell celebrará el mercado de Navidad más grande de su historia, con más de 100 artesanos ocupando diversas calles del centro. La jornada ofrecerá atracciones, fotocalls, la visita de Papá Noel, tres belenes visitables, talleres gratuitos, exposiciones y espectáculos en directo durante todo el día, consolidando al municipio como un punto de encuentro para familias y visitantes.

Una cabalgata de Reyes que atrae cada año a miles de visitantes

Consell se ha consolidado en los últimos años como uno de los municipios más visitados para disfrutar de la Cabalgata de Reyes Magos, considerada por muchos como una de las más espectaculares de la Part Forana. El desfile contará con actores, bailarines, carrozas, coreografías y un espectáculo final en la Plaza Mayor con fuegos artificiales, convirtiendo la llegada de Sus Majestades en una de las grandes citas navideñas de la isla.

El Reial Campament aterriza por primera vez en Mallorca

Este 2025, Consell suma además una propuesta inédita: la llegada del Reial Campament, el campamento oficial de los Reyes Magos, que se instalará en el municipio los días 3 y 4 de enero. El espacio, que contará con más de 20 actores, jaimas temáticas y actividades para toda la familia, abrirá de 17.00 a 22.00 horas. En tan solo 48 horas se vendieron casi 1.000 entradas, confirmando el impacto turístico de esta nueva iniciativa.

Con estas propuestas, Consell se posiciona como un auténtico “pueblo de Navidad”, combinando tradición, cultura, iluminación, mercados, espectáculos y experiencias familiares en un año especialmente simbólico para el municipio