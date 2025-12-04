Asegurar la porcella de Navidad

Los ganaderos y hasta quienes en algún momento se ocuparon en Mallorca del engorde doméstico del cerdo, costumbre hoy prácticamente extinguida por razones obvias, tienen experiencia, nada agradable, con respecto a la peste porcina africana. La isla la ha padecido en distintas épocas. Es comprensible, por tanto, que una nueva amenaza de contagio, aún con el Mediterráneo de por medio, sea ya un foco de inquietud y expectativa. Es un malestar incipiente que, en buena lógica, no restringe la capacidad de vigilancia, control y prevención. Posibilita por igual la neutralización de alarmas injustificadas. En este punto estamos. Un contagio porcino es siempre un sobresalto, pero que la enfermedad africana volviera a Mallorca con el otoño avanzado, en plena época de matanzas y en los albores de la Navidad, sería la peste y no solo en el aspecto sanitario, también en lo económico, social y lo relativo costumbres o tradición alimentaria. No hace falta explicar cuánto sigue significando la matanza del cerdo, por mucho que haya cambiado la forma y el lugar de obrarla y no digamos ya la misma porcella de Navidad que estos días figura en las previsiones gastronómicas de tantas familias. Salvar y asegurar ahora mismo la porcella de Navidad no es solo nutrir la mesa de gala, es proteger el trabajo y el esfuerzo del ganadero, aparte de mantener la identidad en el lugar adecuado. Sería una desgracia que todo se fuera al traste porque un infortunado jabalí de Collserola haya tenido el olfato de proveerse de los restos de un bocadillo con mortadela infectada. Pero calma, en las islas no hay incidencias y sí prevención. Incluso algunos operadores particulares han decidido suspender los movimientos porcinos hasta que la situación catalana adquiera tintes de mayor normalidad. Menos mal que en este asunto hay buena sintonía entre las autoridades autonómicas y estatales. Hay acuerdo y colaboración para vigilar todos los traslados relacionados con la cría, engorde y sacrificio de cerdos. Cabe suponer que, de no haber restricciones, tampoco habrá incremento de precios para el consumidor. Cautela.