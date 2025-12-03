La producción de Vi de Mallorca se reduce un 9% respecto a 2024

La Associació de Petit Cellers, formada por 49 bodegas de Mallorca, procedentes de las dos DO (Binissalem y Pla i Llevant) y de las IGP VT (Mallorca, Balears y Serra de Tramuntana Costa-Nord), ha presentado este miércoles el balance de la vendimia de este año.

El presidente de Petits Cellers, Guillem Vicens, ha informado de que este año se han recogido 376.518 kilos de uva menos que en 2024. A pesar de este descenso, Vicens ha destacado: "Estamos ante una añada excelente y se prevén vinos de gran calidad”.

Se han recogido un total de 3.617.330 kilos de uva y se han elaborado 2.359.947 litros de vino, repartidos de la siguiente manera: 1.772.065 litros de tinto (48,9%); 1.223.774 litros de blanco (33,8%); 609.450 litros de rosado (16,8%); y 11.121 litros de vino dulce (0,3%).

Durante la presentación, Vicens ha subrayado que la buena calidad de la añada es compartida por la mayoría de bodegas asociadas y ha asegurado: “Entre nuestros asociados hay una representación real de las bodegas de toda Mallorca. La gran mayoría elaboran bajo la Indicación Geográfica Protegida Vi de la Terra Mallorca, pero también contamos con bodegas que forman parte de las DO Binissalem y Pla i Llevant”.

La mitad del vino

Según Vicens, estos pequeños 'cellers' elaboran prácticamente la mitad del vino producido en Mallorca, una cifra que pone de manifiesto la importancia económica, cultural e identitaria del tejido vitivinícola de proximidad.

Pese al descenso global de producción, los resultados son positivos. Vicens ha remarcado: “En general, las bodegas están muy contentas y satisfechas”. Solo algunas han sufrido incidencias específicas, como daños por granizada o problemas puntuales con la mosca verde, pero afectan a casos muy concretos. “No podemos generalizar —ha explicado—, pero sí afirmar que, en conjunto, estamos ante un año que nos dejará un vino excelente.”