La Mancomunitat del Pla vuelve a subir las tarifas del agua para compensar el elevado déficit del servicio

La Mancomunitat del Pla aprobó el pasado septiembre una nueva subida del precio público del suministro de agua y del servicio de alcantarillado que entró en vigor el pasado 22 de noviembre después de su publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Las nuevas tarifas incluyen una subida media del 2,87 por ciento sobre los antiguos precios del suministro que se habían actualizado hace dos años, en 2023, cuando ya se incrementaron en un 15 por ciento. Además, el canon de inversiones ha pasado de 3 a 6 euros.

La cuota de servicio bimestral tanto de uso general como de suelo rústico costará ahora 6,84 euros, cuando en las últimas tarifas el precio era de 6,65 euros en el uso general y de 5,23 euros en el suelo rústico. En lo que se refiere a las tarifas progresivas, la subida afecta más a quienes consumen más líquido. De esta forma, el consumo de 0 a 15 metros cúbicos pasa de 0,96 a 0,99 euros por metro cúbico; el consumo de 15 a 30 metros cúbicos, de 1,21 a 1,24 euros; y cuando el consumo supera los 30 metros cúbicos, los usuarios pagarán a partir de ahora 1,95 euros por cada metro cúbico, cuando hasta la fecha abonaban 1,90 euros.

Esta nueva subida de las tarifas del agua, la segunda en el plazo de dos años y que afectará a los pueblos que tienen el servicio de suministro de agua mancomunado, tiene el objetivo, anunciado ya por la Mancomunitat a finales del pasado año, de que “paguen más los que más consumen” y que “no paguen justos por pecadores”, en palabras de la presidenta de la institución supramunicipal, Joana Maria Pascual.

La modificación de la ordenanza pretende compensar el elevado precio del servicio que presta la Mancomunitat, así como los gastos fijos que debe acometer para comprar agua para algunos municipios, como Montuïri, que dependen del transporte de camiones cisterna para abastecer a la población. El incremento del 15% aprobado hace dos años ha resultado ser “totalmente insuficiente” para paliar el déficit del servicio. “No nos basta ni para cubrir gastos”, lamentaba el pasado año la presidenta Pascual. La Mancomunitat del Pla espera que esta nueva subida, en vigor desde hace varios días, solvente en parte la situación. “Quiero pensar que no harán falta nuevos incrementos”, ha señalado este martes la presidenta de la institución, que confía en que el gasto desproporcionado que debe afrontar esta entidad para transportar agua en camiones cisterna hasta Montuïri y ahora también hasta Porreres disminuya en los próximos meses.

En el caso de este último municipio, se ha detectado un problema estructural en el depósito, que sufre muchas fugas de agua, y por ello actualmente depende en gran parte de los transportes de agua. La Mancomunitat ya tiene en marcha un proyecto para reparar estas fugas.

En Montuïri, por su parte, donde la contratación de camiones cisterna costó solo el pasado año 2024 un total de 800.000 euros, se están llevando a cabo obras de canalización desde un nuevo pozo hasta el depósito municipal, un proyecto en el que la Mancomunitat ha depositado muchas esperanzas para reducir el coste de la compra de agua. No obstante, Pascual avisa que “todo lo que depende de los acuíferos es muy incierto, no sabemos nunca lo que vamos a encontrarnos”.

Por ello, desde hace años se reivindica en la comarca del centro de la isla la canalización del agua de la red en alta del Govern, procedente de sa Marineta y las desaladoras, la única solución que se percibe como “estructural”, y que de momento solo beneficia a Maria de la Salut y Ariany. En este último caso, la conexión se culminó hace pocas semanas después de muchos años de espera.

Proyecto de conexión hídrica entre Maria y Sineu

Este pasado sábado se llevó a cabo en Lloret de Vistalegre un debate con diversos expertos sobre la situación hídrica en la comarca central de Mallorca, organizado por Pla de Mallorca XXI y la Acadèmia del Clima. Uno de los participantes fue el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, que aseguró el proyecto de conexión hídrica entre Maria de la Salut y Sineu está actualmente en fase de expropiaciones, con la previsión de ejecutar hasta 190 compras forzosas de terrenos privados por donde está previsto que pase la canalización.

Fuentes de la dirección general han asegurado este martes a este diario que, en el plazo de “uno o dos meses” se habrá resuelto el procedimiento de expropiaciones, el paso previo para la licitación de las obras. “Si los plazos administrativos se cumplen con normalidad, calculamos que en unos 7 u 8 meses podríamos tener adjudicado el contrato y disponer ya del contratista”, explican. A partir de aquí, la ejecución de los trabajos tendría una duración aproximada de 18 meses, por lo que la culminación de las obras podría producirse en el año 2028.