Esporles sube más de un 200% la tasa por ocupación de las terrazas en vía pública

El Ayuntamiento de Esporles ha aprobado una gran subida de la tasa por ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos vinculados a la restauración. La nueva regulación actualiza una tarifa que se mantenía sin cambios desde 2005, pasando de 9,50 euros por metro cuadrado al año a 30 euros, lo que supone un incremento del 215,79%.

Según informa el consistorio en una nota de prensa, el aumento se ha trabajado con el consenso del sector de la restauración, con el objetivo de garantizar una ordenación "equitativa, transparente y sostenible" del uso del espacio público.

Plan de reordenación 2025-2026

Paralelamente, el Ayuntamiento informó de que impulsa una planificación integral de reordenación de terrazas para los años 2025 y 2026, estructurada en cuatro ejes de trabajo.

El primer eje consiste en una nueva "norma dinámica" de ocupación de la vía pública para garantizar la accesibilidad, priorizando el cumplimiento de la normativa sobre eliminación de barreras arquitectónicas. Esta norma "se adaptará a las circunstancias de cada día", apuntó el Ayuntamiento presidido por el alcalde Josep Ferrà (PAS-Més per Esporles).

Como ejemplos, se estudia que las terrazas deban recular los días de mercado semanal en el Passeig o Jardinet, y que en el Carrer Coliseu no se puedan poner mesas frente a comercios no hosteleros durante su horario de apertura. También se mantendrá la prohibición de cerramientos fijos y la obligación de retirar la terraza fuera del horario de apertura.

Novedades en el Carrer Coliseu

La aplicación de esta norma dinámica comienza de forma inmediata en el Carrer Coliseu, donde en breve se publicará un decreto de alcaldía que establecerá, entre otras cosas, un carril peatonal libre de obstáculos, la obligación de mantener libre el espacio frente a viviendas y locales en horario comercial, y la delimitación en el pavimento.

Los otros ejes del plan son la revisión del cumplimiento real de las ocupaciones autorizadas, el inicio de un proceso participativo para valorar la no autorización de nuevas terrazas para futuros establecimientos en el Passeig, Coliseu y Jardinet –planteando una suspensión temporal de nuevas licencias mientras se resuelve–, y la aprobación de una nueva ordenanza municipal de terrazas que se redactará con la participación del sector y la ciudadanía.