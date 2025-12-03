Emotivo homenaje en Inca a un militar republicano fusilado en una causa declarada ilegal

El Ayuntamiento de Inca ha celebrado este miércoles por la tarde en el cuartel General Luque un acto de reconocimiento y reparación de la memoria de Pablo Ferrer Madariaga, militar republicano ejecutado en Melilla en el año 1936 y ciudadano vinculado a Inca. El pasado mes de febrero ya se instaló una Piedra de la Memoria en su recuerdo en el cuartel ‘inquer’, en el marco del ciclo 'Inca té Memòria' impulsado por el Consistorio para recuperar y difundir la memoria democrática de la ciudad.

Pablo Ferrer Madariaga, nacido en Palma en 1896 y residente en Inca, fue Comandante del Batallón de Cazadores número 7 de Ceuta y se encontraba destinado en Melilla cuando se inició en julio de 1936 el golpe de estado franquista contra el gobierno legítimo de la República. Fiel a la legalidad republicana, Ferrer Madariaga fue detenido, juzgado por un tribunal ilegítimo y fusilado el 3 de diciembre de 1936, hace justo 89 años.

Militares de la Asociación por la Memoria Militar Democrática también han participado en la ofrenda floral. / Ajuntament

Recientemente, el Gobierno de España ha hecho llegar a la familia la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, amparada por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que declara ilegal e ilegítimo el procedimiento que le condenó y reconoce su figura como parte esencial de la historia democrática.

El homenaje ha contado con la participación de Cata Moragues, jurista especializada en memoria democrática; Maria Antònia Oliver, de la Asociación Memoria de Mallorca; representantes de la Asociación por la Memoria Militar Democrática; Margalida Rosselló, miembro de la família del homenajeado; Virgilio Moreno, alcalde de Inca; y Alice Weber, regidora de Memoria Democrática de Inca, además de otros miembros del consistorio.

Rosselló, exconsellera de Medio Ambiente durante el primer pacto de progreso, de quien el homenajeado era el tío-abuelo, ha agradecido el acto de homenaje y ha expresado su "orgullo" por ser familia de una persona que "defendió los valores democráticos" hasta el final, cuando Ferrer Madariaga fue fusilado "en un día triste de hace 89 años", en el último fusilamiento ejecutado contra militares realizado en Melilla en aquel año. "Ahora celebramos un acto muy necesario y esperado de reconocimiento de la memoria de Pau Ferrer: la declaración del procedimiento judicial que le condenó a muerte como algo ilegal, ilegítimo y antidemocrático", ha afirmado la familiar, en una intervención muy aplaudida por los presentes.

Margalida Rosselló, familiar del militar homenajeado, durante su intervención. / Ajuntament

Los militares de la Asociación por la Memoria Militar Democrática presentes en el acto han calificado al homenajeado como un "militar cabal, leal y fiel defensor de la República". "Consciente de sus obligaciones y deber militar, se negó a secundar el golpe y por ello fue encarcelado durante cuatro meses, sometido a un consejo de guerra, y finalmente fusilado el 3 de diciembre de 1936", han añadido. Ya en el corredor de la muerte, recuerdan, Pablo Ferrer escribió a sus familiares pidiendo que, una vez recuperada la democracia, se le rindiesen honores militares como un caído en acto de servicio". Esta petición fue trasladada al gobierno de España y la solicitud "fue ignorada", por lo que ·"entendemos que el Ministerio de Defensa ha dejado pasar una excelente ocasión para hacer pedagogía sobre el verdadero sentido que tiene la lealtad al gobierno legítimo para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas".

El presidente de la citada asociación ha añadido que "lamentablemente hemos contemplado como altas jerarquías de las Fuerzas Armadas han intentado colocarse por encima de los gobiernos legítimamente constituidos" y ha recordado que "quienes defendieron a la República fueron militares ejemplares que entregaron su vida en cumplimiento de su deber, y son merecedores del más alto reconocimiento de sus compañeros de armas".

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, durante el acto de homenaje. / Ajuntament

Pablo Ferrer Madariaga, hijo de Pedro Ferrer Alzina, Teniente Coronel de Infantería que también fue alcalde de Inca, y de Severa Madariaga Basterrechea, una mujer profundamente liberal y entusiasta de la enseñanza, nació en el año 1896.

Estaba destinado en Ceuta, donde era Comandante del «Batallón de Cazadores» de Ceuta, número 7, en julio de 1936, y los días 17 y 18 de ese mes se negó a apoyar a los militares rebeldes contra el gobierno legítimo. Detenido y encarcelado, fue sometido a un Consejo de Guerra que lo condenó a muerte en sentencia del 19 de noviembre de 1936. Fue fusilado, junto con el capitán Josep Rotger Canals, el día 3 de diciembre de 1936. A pesar de que en una primera sentencia se le condenaba a 30 años de cárcel, el propio Franco y la junta militar golpista intercedieron para seguir con el procedimiento sumarísimo, una "farsa jurídica", para que le fusilasen. "Le querían muerto y callado", ha apuntado Margalida Rosselló. "Hoy ha vencido la democracia", ha concluido

El pasado mes de febrero, durante el primer acto de homenaje en el que se colocó la Piedra de la Memoria, el Ayuntamiento de Inca anunció que presentaría en el próximo pleno municipal una propuesta para apoyar la solicitud de declaración de reparación y reconocimiento personal del artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática a favor de Pablo Ferrer Madariaga, que debía presentar su sobrina Severa Pons Ferrer ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, como consecuencia de la declaración de ilegalidad e ilegitimidad del consejo de guerra que lo condenó a muerte y de la declaración de nulidad de la sentencia que emitió y de su condena, contenida en la normativa citada. Asimismo, el Consistorio contempla dedicar el Memorial del Olvido de 2026 a su figura, entre otras acciones.