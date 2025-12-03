Denuncian el peligro de la carretera al instituto de Esporles tras el accidente de un niño en bicicleta

El accidente de un niño de doce años que sufrió una caída esta tarde cuando iba en bicicleta desde el instituto de Esporles a la localidad ha vuelto a despertar las quejas por el peligro de este tramo de la vía, que no dispone de carril bici ni arcén, y por donde discurren numeroso menores que van al centro docente. Desde la asociación Vianants de Esporles recuerdan que llevan años reclamando mejoras en el trazado de la carretera, pero que las instituciones les ignoran.

El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde de hoy. Un chico de doce años que había salido del instituto y regresaba a casa en bicicleta se ha golpeado contra el muro del torrente que discurre junto a la carretera. Ha sufrido un fuerte golpe y ha estado a punto de caer al cauce, pero un profesor del mismo centro le ha sujetado. Al lugar han acudido unas enfermeras del cercano centro de salud, y finalmente ha sido trasladado a un centro sanitario en ambulancia.

La asociación Vianants de Esporles han vuelto a denunciar que este tramo, entre el instituto y Esporles, que cada día recorren cientos de menores, es extremadamente peligroso. No hay carril bici y no dispone de arcén, lo que obliga a los chicos que van en bicicleta a circular por la calzada. "Muchos coches circulan a gran velocidad y no respetan la distancia de seguridad", dicen desde la asociación.

La asociación recuerda que en julio del año pasado se reunieron con representantes del Consell y del Ayuntamiento y reclamaron que se ensanchara la carretera para que hubiera un espacio seguro para los chicos que van al instituto, "pero no hemos vuelto a saber nada de ellos". También recuerdan que el pasado mes de julio se produjo un grave siniestro, cuando un coche se estrelló contra la barrera y cayó al torrente.