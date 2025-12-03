La amenaza de la peste porcina: Baleares refuerza la vigilancia sobre los cerdos importados de Cataluña

El Govern ha empezado a reforzar la vigilancia y el control sobre los movimientos de porcino destinados tanto a cría y engorde como a sacrificio que entran a Balears desde Catalunya, según ha informado el ejecutivo este miércoles después de que el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, haya participado en la segunda reunión del Comité RASVE convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar la evolución del brote de peste porcina africana (PPA) que se ha detectado en jabalíes salvajes de la zona de Collserola, en la provincia de Barcelona.

El encuentro, el segundo desde que se detectó el primer foco, "ha servido para actualizar la información ofrecida por la Generalitat y por el propio Ministerio, que han confirmado la detección de un tercer foco en el municipio de Cerdanyola del Vallès, dentro del perímetro ya delimitado y bajo un control estrecho desde el pasado 28 de noviembre", explica el ejecutivo.

Fernández ha expresado el "apoyo" del Govern balear a las autoridades estatales y catalanas y ha agradecido la "rapidez y la eficacia" con la que se está actuando. También ha destacado la "coordinación" con la que trabaja para evitar la propagación de la enfermedad. "Tenemos plena confianza en las autoridades catalanas y en el Ministerio, que serán capaces de controlar este brote sin que salga de la comarca delimitada", ha dicho el director general.

No obstante, el Govern cree que la entrada de la PPA en territorio nacional "obliga a extremar todas las precauciones a medio plazo", por lo que "se abre un periodo de al menos doce meses en el que no se podrá bajar la guardia" y en el que "será necesario aplicar un plan intensivo de vigilancia en todo el territorio y también en Balears". Y todo ello a pesar de que hasta la fecha todos los positivos se han detectado en jabalíes silvestres. Durante la reunión, las autoridades catalanas han informado que se han inspeccionado las 39 explotaciones de porcino ubicadas en el radio de restricción y todas han sido negativas. "Esto, por ahora, es una excelente noticia", ha señalado Fernando Fernández.

El ejecutivo ya ha identificado los movimientos de porcino en dirección a Balears en los últimos doce meses y, en concreto, los registrados durante este pasado mes de noviembre. "Igualmente, se ha contactado con los mataderos para conocer las medidas que se están adoptando y para extremar las medidas de bioseguridad en ellos", explica la Conselleria.

Por otra parte, también se fortalecerán las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones porcinas. "Para ello, se identificarán prioritariamente aquellas con mayor nivel de riesgo. Los servicios veterinarios oficiales revisarán de forma exhaustiva las medidas de bioseguridad de estas explotaciones y se intensificará la validación y el control de todas las guías sanitarias de movimiento de animales, tanto los destinados a sacrificio como los que se trasladan vivos a explotaciones", explica. "El objetivo es garantizar una trazabilidad completa y asegurar que ningún movimiento proceda de zonas bajo restricción". Por último, se insistirá en la desinfección de los vehículos de transporte de ganado.

5.400 animales procedentes de Catalunya en 2025

Hasta la fecha, según la información aportada por el Govern, se han contabilizado 68 movimientos de porcino destinado a sacrificio procedentes de Catalunya durante el año 2025, con un total de 3.301 animales, "ninguno de ellos proveniente de la zona infectada", precisa. El último movimiento se produjo el 28 de noviembre, con 66 animales procedentes de otra comarca catalana situada fuera del área de riesgo.

En cuanto a los movimientos de animales vivos hacia explotaciones del archipiélago, se han registrado 76 movimientos con 2.118 animales, el más reciente el pasado 7 de noviembre, también desde zonas no afectadas. "Actualmente, todas las guías se verifican de manera minuciosa tanto en origen como en destino, y algunos operadores han optado por suspender voluntariamente los movimientos previstos para las próximas semanas hasta que la situación se estabilice", añade la Conselleria. En relación con la actividad ganadera de Balears, los datos oficiales de 2024 muestran que se sacrificaron 19.556 cerdos de engorde, 901 cerdos adultos y 67.705 lechonas, "cifras que permiten calcular el peso del sector porcino en el archipiélago y la necesidad de preservar su estado sanitario".

A pesar de la situación "delicada", el Govern descarta restringir legalmente la entrada de animales procedentes de otras zonas del país si estos cumplen la normativa sanitaria vigente y no proceden de áreas oficialmente restringidas. No obstante, asegura que la Conselleria "actuará con especial rigor en cada validación documental".

Desde el Govern se ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" tanto a los ganaderos como a la ciudadanía. En este sentido, recuerda que "la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por consumo de carne o productos derivados" y que "el brote detectado en Catalunya está localizado dentro de una zona claramente delimitada y bajo medidas estrictas de control".