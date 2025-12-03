El agua inexistente es más cara

Un largo verano de mala calidad, escasez y con la amenaza de restricciones en el horizonte es gratificado por la Manacomunitat con un nuevo incremento del 2,87% en las tarifas del agua para los 13 municipios del Pla que comparten el suministro, lo cual no significa, ni mucho menos, que lo tengan unificado en cuanto a recursos disponibles ni servicios efectivos. La distribución de agua es muy desigual y sobre todo obsoleta en la zona central de la isla.

La solidaridad se paga y la falta de respuesta de la Administración tiene alto recargo siempre a cuenta del bolsillo del consumidor, por supuesto. Lo ha vuelto a decir la presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pasqual, repitiendo su acostumbrado mantra según el cual el precio del líquido esencial está al alza para compensar su déficit, un efecto que amortigua con el justo realce de unas tarifas progresivas «para que no paguen justos por pecadores». La frase sería inapelable si la Mancomunitat, Abaqua, Consell y Govern confesaran a la par sus propios pecados de inacción y falta de previsión que ha desembocado en la penitencia actual de cañerías con pérdidas, sin interconexión y escasez de fluido. Solo los nitratos se han alegrado de ellos.

El incremento del 15% de precios, hace dos años, ha servido para muy poco, lo cual permite reafirmar todo lo dicho antes. Al margen del peso económico de tal tránsito –800.000 euros en 2024­ resulta injustificable que Montuïri deba seguir dependiendo de camiones cisterna o que Porreres se sume ya a marchas forzadas al pelotón de municipios perjudicados por acuíferos exprimidos y conexiones en alta inexistentes.

La jornada de estudio y evaluación del pasado sábado en Lloret ha vestido mucho. Aporta diagnóstico y evaluación, confirma que la mitad de los acuíferos de la isla están en mal estado, pero el encuentro ha carecido de capacidad para acelerar los proyectos de conexión de las redes en alta. El enlace entre Maria de la Salut y Sineu se fía para 2028 en el mejor de los supuestos. Solo queda esperar y pagar más.