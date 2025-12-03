Adiós a las palas y partidos improvisados: Sóller veta los juegos en sus playas durante el verano

El Ayuntamiento de Sóller tiene previsto aprobar la nueva Ordenanza municipal reguladora del uso y aprovechamiento de las playas, un documento que redefine el comportamiento permitido en las playas del Puerto y que llega cargado de prohibiciones, limitaciones y un régimen sancionador que puede alcanzar los 3.000 euros. El texto, que se ha redactado con el objetivo de mejorar la convivencia y proteger el medio natural, establece un marco normativo que afectará de manera directa a la forma en que residentes y visitantes hacen uso de los principales arenales del municipio.

Uno de los puntos que más llama la atención es el artículo 7, dedicado a la práctica de juegos. El Ayuntamiento opta por una regulación estricta y prohíbe que, en temporada alta, se realicen juegos, ejercicios o actividades lúdicas “que puedan molestar” a otros usuarios tanto en la arena como dentro del agua. Esto incluye desde partidos improvisados de pelota o palas hasta actividades acuáticas dentro de la zona de balizamiento. Solo se podrán practicar juegos en zonas específicamente habilitadas (si las hay) o en espacios donde no generen molestias. El consistorio se reserva, además, la facultad de autorizar actividades deportivas organizadas, que deberán desarrollarse en lugares debidamente señalizados.

Una nueva ordenanza prohibirá los juegos de palas o pelota en las playas de Sóller. / Joan Mora

Los artículos 8 a 13 amplían este régimen de limitaciones con otras prohibiciones que afectan a prácticas habituales en las playas. El artículo 8 veta el uso de radios, altavoces y cualquier aparato sonoro que moleste al resto de usuarios, mientras que el artículo 9 impide de forma categórica cualquier forma de acampada o pernoctación. Tampoco se permite encender fuego ni utilizar pirotecnia, emplear bombonas de gas o líquidos inflamables ni difundir publicidad sin autorización municipal. Además, la norma restringe la navegación deportiva y de recreo dentro de las zonas de baño, donde solo se permitirán flotadores y colchonetas, aparte de las embarcaciones de salvamento.

La futura ordenanza también incluye un amplio apartado de prohibiciones específicas en materia de residuos. El articulado endurece las normas de limpieza y prohíbe cualquier conducta que ensucie la arena, las aguas o los accesos. Se impide, entre otras conductas, usar papeleras para verter líquidos, materiales en combustión o residuos voluminosos. Tampoco se permite el uso de vidrio, una medida que el consistorio justifica por motivos de seguridad.

Animales, en invierno

En cuanto a los animales, su presencia en las playas también queda fuertemente limitada. Se establece la prohibición de la permanencia de cualquier animal durante la temporada alta. Solo los perros guía y animales de salvamento tienen excepciones. En temporada baja, los animales podrán acceder, pero con correa, bozal si corresponde, y cumpliendo la normativa municipal.

Finalmente, el nuevo régimen sancionador clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las sanciones serán de hasta 750 euros (leves), hasta 1.500 euros (graves) y hasta 3.000 euros (muy graves).