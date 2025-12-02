Son Maties, la playa de Calvià que registró un mayor pico de ocupación este verano

El Ayuntamiento de Calvià publicó este martes los resultados del control de aforo en sus principales playas durante el pasado verano. El análisis, enmarcado en el proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI), indica que, incluso en los picos de mayor afluencia, ninguna de las playas supervisadas alcanzó el 50% de su capacidad total.

El informe detalla la ocupación máxima registrada por cámaras en seis de las principales playas del término municipal. En esa clasificación, aparece en primera posición Son Maties, en Palmanova, que registró el mayor porcentaje, con un 49,8% de su capacidad el día 24 de agosto. En esa jornada veraniega, recibió a 757 bañistas cuando su capacidad total es para 1.520 personas.

Una playa que está al lado de Son Maties, la de es Carregador, ha evidenciado también este verano su gran tirón entre el público, ya que es la segunda que mayor ocupación ha tenido en su día de máxima afluencia. Según los datos municipales, el pasado 3 de agosto, acogió a 540 bañistas, sobre un aforo global de 1.163, lo que representa un 46,4%.

En el otro extremo, dos de los arenales más importantes de Calvià en cuanto a tamaño y nivel de servicios y oferta asociada, como son Santa Ponça y Magaluf, registraron las ocupaciones porcentuales más bajas en sus días pico, con porcentajes que apenas llegaron al 24,1% y del 27,6%, respectivamente.

En términos absolutos, la playa de Magaluf, con capacidad para 3.300 personas, registró el 30 de julio el mayor número de bañistas, con 910 personas. En el caso de Santa Ponça, con un aforo de 2.318 personas, recibió a 559 bañistas el pasado 30 de julio.

Otro de los principales arenales de Calvià es Torà, en Peguera. En su día pico de actividad (el 3 de agosto), 398 personas la eligieron para pasar el día, lo que representó un tercio de su ocupación máxima.

Destino Turístico Inteligente

El uso de esta tecnología para supervisar la afluencia a las playas forma parte del proyecto DTI, un protocolo presupuestado en cuatro millones de euros (un 60% procedente de fondos Next Generation y un 40%, de la administración municipal) que monitoriza flujos de personas, vehículos y variables como la calidad del agua, según detalló el Consistorio.

El Ayuntamiento destacó que estos resultados "son la prueba más clara de que la costa de Calvià dispone de la capacidad suficiente para ofrecer una experiencia de calidad, comodidad y sin aglomeraciones, contradiciendo cualquier relato de masificación", en alusión al debate sobre la saturación turística que existe en la isla desde hace años.

Temporada extendida

El Consistorio calvianer resaltó que las principales playas del municipio han estado operativas este año desde el 15 de marzo al 30 de noviembre, al tiempo que recordó que han revalidado sus 15 banderas Q de Calidad.

Entre las novedades de la temporada, la administración citó varias iniciativas como la ampliación de la zona balizada para bañistas a 200 metros; la eliminación de las actividades de motor en todas las playas excepto en Magaluf; la mejora de los accesos para personas con discapacidad y la instalación de lavapiés de agua salada.