'‘Ja era hora – Gastrofest’ llega a Binissalem: la nueva feria gastronómica que presenta la cerveza Balear 1983

‘Ja era hora – Gastrofest’, la nueva feria gastronómica que tendrá como principal protagonista a la nueva cerveza “Balear 1983”, se celebrará en Binissalem el próximo 7 de diciembre. Se trata de una cerveza elaborada en la nueva fábrica cervecera de producción industrial, de reciente creación, ubicada en una nave del polígono del municipio.

La presentación del evento se ha llevado a cabo este martes, a mediodía, en las nuevas instalaciones, un acto al que han asistido unas setenta personas contando con la presencia de los tres socios de la nueva empresa, los hermanos Gonzalo y Beatriz Merino, y Jaume Buades; Pilar Amate, Consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell; Álvaro Roca, director de Promoción Económica y Producto Local del Consell; Pedrona Seguí, Directora General de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern Balear; y el alcalde, Víctor Martí.

En su turno de intervenciones, Gonzalo Merino, principal impulsor de la empresa, ha explicado que una vez han conseguido arrancar este proyecto, cuyo camino no ha sido fácil, dijo, ahora su principal objetivo es consolidar la nueva “Balear 1983” en el sector de restauración y ocio de las islas. Por su parte, Jaume Buades ha destacado la nueva feria que va a celebrarse este domingo, haciendo hincapié en el hecho de que la nueva cerveza es un producto local, sin duda una de sus principales características, apuntó. En tercer lugar intervino Nacho García, maestro cervecero de la empresa, quien ofreció una explicación del proceso de elaboración.

A continuación, la consellera Pilar Amate remarcó que, desde su área, lo que se pretende es, precisamente, promocionar el talento joven, como es el caso de la nueva fábrica, y el producto local. Amate añadió que con el fin de dar apoyo “a lo nostro”, el Consell ha promovido una línea de ayudas de 2.100.000 euros. También quiso remarcar la importancia de que los empresarios de la isla colaboren entre ellos para beneficiar tanto al producto local como a sus productores.

Gran iniciativa

Finalmente, el alcalde Víctor Martí empezó su intervención dando la enhorabuena a los tres jóvenes por esta gran iniciativa empresarial. Martí dijo que Mallorca necesita emprendedores que impulsen empresas, puestos de trabajo y que con ello defiendan y promuevan el producto local. Martí habló de turismo, resaltando que también es gracias al sector turístico que se pueden llevar a cabo iniciativas como esta, con el objetivo, precisamente, de que el turista conozca y pruebe lo que es de aquí, lo cual acaba dando forma al llamado turismo gastronómico, concluyó.

Finalizados los parlamentos, los asistentes pudieron probar la nueva cerveza, de la cual se continuará su promoción el próximo domingo en la citada ‘Ja era hora – Gastrofest’. Será en el aparcamiento cubierto de la antigua escuela graduada, entre las 9.00 y las 00.00 horas, un evento en el que también se podrán degustar diferentes platos típicos mallorquines y que contará con música en directo y actividades infantiles.