Dos frentes de obras para renovar las vías del tren y el tranvía de Sóller

El Ferrocarril de Sóller trabaja a pleno rendimiento en las obras destinadas a mejorar varios tramos de las vías férreas hacia el Port y hacia Palma.

Operarios de Topar, la empresa encargada de las actuaciones de infraestructura, intervienen estos días en la reforma del puente de la vía del tranvía situado a la altura de Can Guida. Para poder actuar sobre la estructura del viaducto metálico ha sido necesario desmantelar temporalmente las vías.

Paralelamente, otro equipo de la misma empresa trabaja en la renovación de un tramo de la vía del tren que discurre por el interior del túnel número 2, dentro del término municipal de Bunyola. Las primeras labores han consistido en desmontar la vía existente para habilitar una nueva base sobre la que se instalarán los nuevos raíles.

Servicio de bus

La ejecución simultánea de estos trabajos en dos frentes ha obligado a suspender el servicio de trenes y tranvías. El tren reanudará sus servicios en febrero, mientras que el tranvía lo hará a partir del próximo 21 de diciembre. Un autobús realiza temporalmente el servicio sustitutorio entre Sóller y el Port.

Hasta la recuperación del servicio de trenes, la empresa ejecutará trabajos de mejora de las vías en diversos puntos de su trazado entre Sóller y Palma.