Demandan al ayuntamiento de Deià por el cierre de las pistas de tenis

El club de tenis Deià ha presentado una demanda contra el ayuntamiento y contra el alcalde del municipio, Joan Ripoll, porque se considera que el decreto municipal dictado a principio del mes pasado, en el que ordenaba la clausura de las instalaciones, es ilegal.

La demanda fue presentada el pasado viernes ante los juzgados administrativos de Palma, a través del abogado Juan Alemany, que además ha solicitado una medida cautelar para levantar la orden de cierre de la instalación. El letrado denuncia que el Consistorio ha decretado esta medida sin disponer de un informe técnico, que detalle la situación de la instalación deportiva y, sobre todo, no existe una sola prueba que apunte hacia un posible peligro de derrumbe.

El pasado día 6 de noviembre el ayuntamiento de Deià anunciaba la decisión, que supone que los residentes ya no podrán jugar al tenis en esta instalación, que es de propiedad municipal. El alcalde acusó, a través de este periódico, a los actuales directivos del club de “hacer negocio” con esta instalación pública, acusación que niegan.

Se da la circunstancia que el actual primer edil del municipio fue presidente del club durante diez años. Los actuales directivos sospechan que la orden de cierre es la respuesta a las acusaciones contra él de mala gestión y falta absoluta de transparencia.

Joan Ripoll justificó esta decisión, considerando que existía una sospecha de peligro sobre las personas, por lo que además de ordenar la clausura inmediata, también anunció que la instalación iba a ser sometida a una inspección, por parte de los técnicos, para evaluar la seguridad de las pistas.

Fuentes del club aseguran que la orden del alcalde supone que muchos vecinos no podrán practicar el deporte del tenis en la instalación municipal y tendrán que buscar otras pistas lejos del municipio. También aseguran que el alcalde pretende ahora cambiar el reglamento de la instalación, cuando fue él, en su etapa de presidente, el que lo aprobó, por lo que entienden que es un contrasentido.

Además de la demanda judicial, los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al alcalde que rectifique su decisión y permita de nuevo practicar el deporte del tenis en esta instalación municipal.