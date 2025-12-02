El alcalde de Calvià defiende el tardeo en las discotecas del municipio: “Era una petición del sector y no es lesiva”

Las discotecas de Calvià se suman a la moda del tardeo, esa fórmula de ocio vespertino que tanto éxito ha tenido en los últimos años en Palma. Estos establecimientos podrán abrir a partir de ahora a las seis de la tarde, después de una modificación normativa aprobada en el último pleno. El gobierno municipal de PP y Vox, y asociaciones empresariales respaldan la medida al entender que responde a los nuevos hábitos de consumo, mientras que la oposición socialista la critica duramente, ya que considera que va en detrimento de bares y pubs pequeños.

En declaraciones realizadas este lunes, el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) aseguró que ésta era una petición del sector, y en este sentido mencionó la postura de la patronal de las discotecas y salas de fiesta Abone y de los asociados a la CAEB. Otras asociaciones como la del comercio turístico de Acotur han protestado por no haber sido consultados previamente de la ampliación del horario.

Al hablar de los detalles de la medida, Amengual concretó que “se pondrá el mismo horario” existente en la actualidad en Palma. Las discotecas, señaló, podrán abrir de seis de la tarde a diez de la noche. Después, cerrarán y podrán reabrir con el horario nocturno habitual. “Es el mismo decreto que el de Palma”, abundó Amengual, quien subrayó que no es una medida “lesiva” para nadie.

El gobierno municipal considera que este cambio normativa mejorará además “la convivencia y el descanso vecinal”. “Al adelantar la apertura y concentrar la actividad en horarios de tarde, se reduce significativamente la presión sonora y el tránsito de personas en las franjas horarias más sensibles para el descanso de los residentes”, inciden desde Calvià vila.

Un representante de CAEB con locales de ocio en Magaluf, Juanma Colom, celebró la posibilidad de abrir en este horario de tarde, ya que, dijo, en los últimos años la gente está demandando otro tipo de ocio. “La tendencia ahora es ir de tardeo”, recalcó Colom, quien señaló las dificultades económicas por las que atraviesa este sector económico y la necesidad de reiventarlo.

Alegaciones rechazadas

La medida se aprobó en el pleno municipal de la semana pasada, donde la oposición socialista expresó sus objeciones y lamentó que PP y Vox rechazasen sus alegaciones al respecto. En declaraciones a este diario, la portavoz socialista, Nati Francés, argumentó que “perjudicará a la oferta asociada que es la que más sufre por el todo incluido y porque, al reducir el mapa de excesos se permitieron que los hoteles pudiesesn volver a dispensar alcohol”.

Francés argumentó que, cuando las discotecas no podían abrir por la tarde, los pequeños bares y pubs podían disfrutar de cierto margen de negocio que no tendrán a partir de ahora. “Ahora se verá mermada su capacidad. Las discotecas podrán hacer ofertas más agresivas que ellos. Esto va en contra del mensaje de que adoptan iniciativas para ayudar a la oferta asociada”, indicó.

Mientras, el presidente de Acotur, Pepe Tirado, aseguró que, si esta iniciativa se adopta para animar al sector y construir algo “en positivo” para que la gente lo pase bien “sin causar problemas”, le parece bien. Pero se mostró muy crítico con el hecho de que su asociación no haya sido consultada durante la modificación normativa.