Adiós al apreciado ‘rave’: los agricultores ecológicos de Mallorca alertan de la pérdida de esta hortaliza que acompaña platos de cuchara

“El rave mallorquín se perderá si seguimos así”. Payeses de Mallorca levantan la voz de alarma ante la escasa salida comercial que está teniendo el rábano alargado y rosado que en la isla suele acompañar los platos de cuchara tan típicos de esta época de frío.

“Es un producto excelente, muy sano e íntimamente ligado a la cultura de Mallorca. Es fantástico para acompañar arroces, guisos, sopas y todo tipo de platos de cuchara propios del invierno”, señala la cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca.

Precisamente, los payeses ven en este último aspecto el verdadero problema de esta posible pérdida. “El rave se vende cada vez menos porque los platos tradicionales que acompañaba cada día se cocinan menos”, indican.

"Es muy grande para las familias de hoy día"

Asimismo, señalan otro factor más, “que nos suelen comentar en el mercado”: “Un rave es muy grande para las familias de hoy día, cada vez menos numerosas. Y por eso la gente se lleva más un manojo de rabanitos. El precio de un manojo de rabanitos es igual o superior por una menor cantidad de producto, pero se adapta mejor a las necesidades de las familias actuales”, sostienen los payeses en su escrito, que animan a las familias a adquirir rave para las comidas familiares antes de que se pierda. “Es la típica hortaliza que no comprarías pero que cuando te la ponen delante te la comes toda”, concluyen. El rábano mallorquín tiene la piel rosada y la carne de color blanco, tierna, fina y tiene un sabor exquisito.

Rábano mallorquín / Pagesos Ecològics de Mallorca

Una de las variedades locales de invierno más conocidas es el rábano mallorquín, además del perejil también mallorquín, la zanahoria morada y las diferentes variedades de coles y coliflores. En general, algunas de las que tienen más éxito son los seis tipos varietales de tomate de ramallet, el tomate de Valldemossa, las ocho variedades de melones y las ocho de pimientos. Las judías, las lechugas y las espinacas son cultivos que también se están recuperando.

Por otra parte, los payeses ecológicos recuerdan que para esta Navidad una estupenda opción es el cordero ecológico de Mallorca, “criado en libertad y de una cooperativa agroecológica mallorquina”. “Además, este año hacemos la campaña con carnicerías y tiendas de siempre, las de confianza. Se puede encargar el cordero en el móvil 622 30 82 72 y recogerlo en el punto de venta que se tenga más cerca”, señalan.